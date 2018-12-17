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Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

13:19 7159 Читать на русском
Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари
Результати жеребкування 1/8 ЛЧ 2018/19 – всі пари

Жеребкування плей-офф ЛЧ 2018/19 відбулось у понеділок,17 грудня. Зокрема, своїх суперників на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дізналися Євген Коноплянка та Олександр Зінченко. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію жеребкування.

Сіяні клуби (переможці груп ЛЧ) гратимуть вирішальний поєдинок цієї стадії вдома. Уже в 1/8 ми могли стати свідками повторення київського фіналу ЛЧ Реал – Ліверпуль. Своїх суперників чекали і легіонери збірної України. Євген Коноплянка (якщо не покине свій Шальке взимку) та Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) зустрінуться між собою.

Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 12/13 і 19/20 лютого, матчі-відповіді – 5/6 і 12/13 березня.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари:

Шальке – Манчестер Сіті

Атлетіко Мадрид – Ювентус

Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Тоттенхем – Борусія Д

Ліон – Барселона

Рома – Порту

Аякс – Реал

Ліверпуль – Баварія.

Жеребкування 1/16 Ліги Європи: онлайн-трансляція

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