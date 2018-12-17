Ковач – про жереб Ліги чемпіонів: Нам дістався найважчий суперник

Керманич мюнхенської Баварії Ніко Ковач поділився думками про майбутнього суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – англійський Ліверпуль.

"Це будуть класні матчі, які ми будемо очікувати з великими передчуттями. Ліверпуль – найважчий суперник із тих, хто нам міг дістатися.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Минулого року вони грали у фіналі, а зараз займають перше місце в Прем'єр-лізі. Ліверпуль є одним із головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів. Але ми Баварія Мюнхен, і я впевнений у тому, що і в Ліверпулі розуміють, що матч-відповідь буде в Мюнхені. Шанси 50 на 50. Подивимося, як все завершиться. Я впевнений, що ми пройдемо далі", – розповів Ковач у коментарі офіційному сайту Баварії.

Відзначимо, що перший поєдинок між Ліверпулем і Баварією відбудеться на Енфілді 19 лютого. Матч-відповідь – 13 березня на Альянц-Арені.

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