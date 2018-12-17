Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

Жеребкування плей-офф ЛЄ 2018/19 відбулось у понеділок,17 грудня,. Шахтар і Динамо дізналися своїх суперників на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію жеребкування.

Відзначимо, що українські клуби рішенням УЄФА не могли зустрітись з російськими і між собою, тому Шахтар не мав шансів вийти на Краснодар, а Динамо уникло зустрічі проти Зеніта. Також було розведено клуби, які виступали в одній групі ЛЄ 2018/19. Жеребкування стартувало о 14:00 за київським часом. Пряму трансляцію онлайн провів "Футбол 24".

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

У список сіяних команд потрапили 12 переможців груп і 4 найкращі за очками команди, які фінішували третіми в Лізі чемпіонів. Ці клуби отримують певну перевагу, адже гратимуть матч-відповідь на своєму полі. Зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 14 і 21 лютого.

Жеребкування 1/16 Ліги Європи: онлайн-трансляція

Результати жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ 2018/19 – всі пари:

Вікторія Пльзень – Динамо Загреб

Брюгге – Зальцбург

Рапід Відень – Інтер

Славія – Генк

Краснодар – Байєр

Цюріх – Наполі

Мальме – Челсі

Шахтар – Айнтрахт Франкфурт

Селтік – Валенсія

Ренн – Бетіс

Олімпіакос – Динамо

Лаціо – Севілья

Спортінг – Вільяреал

Фенербахче – Зеніт

БАТЕ – Арсенал

Галатасарай – Бенфіка