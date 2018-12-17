Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

Жеребкування плей-офф ЛЄ 2018/19 відбулось у понеділок,17 грудня,. Шахтар і Динамо дізналися своїх суперників на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію жеребкування.
Відзначимо, що українські клуби рішенням УЄФА не могли зустрітись з російськими і між собою, тому Шахтар не мав шансів вийти на Краснодар, а Динамо уникло зустрічі проти Зеніта. Також було розведено клуби, які виступали в одній групі ЛЄ 2018/19. Жеребкування стартувало о 14:00 за київським часом. Пряму трансляцію онлайн провів "Футбол 24".
Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари
У список сіяних команд потрапили 12 переможців груп і 4 найкращі за очками команди, які фінішували третіми в Лізі чемпіонів. Ці клуби отримують певну перевагу, адже гратимуть матч-відповідь на своєму полі. Зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 14 і 21 лютого.
Жеребкування 1/16 Ліги Європи: онлайн-трансляція
Результати жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ 2018/19 – всі пари:
Вікторія Пльзень – Динамо Загреб
Брюгге – Зальцбург
Рапід Відень – Інтер
Славія – Генк
Краснодар – Байєр
Цюріх – Наполі
Мальме – Челсі
Шахтар – Айнтрахт Франкфурт
Селтік – Валенсія
Ренн – Бетіс
Олімпіакос – Динамо
Лаціо – Севілья
Спортінг – Вільяреал
Фенербахче – Зеніт
БАТЕ – Арсенал
Галатасарай – Бенфіка