Шахтар протистоятиме Айнтрахту в 1/16 фіналу Ліги Європи

Шахтар дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. Підопічні Паулу Фонсеки зіграють проти Айнтрахта Франкфурт.

У швейцарському Ньйоні сьогодні, 17 грудня, завершилось жеребкування стадії 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. За його підсумками донецький Шахтар, який опинився серед несіяних команд, протистоятиме Айнтрахту Франкфурт.

Жеребкування 1/16 Ліги Європи: онлайн-трансляція

Перший поєдинок "гірники" проведуть вдома. До слова, опонентами Шахтаря могли стати Арсенал, Айнтрахт, Бенфіка, Валенсія, Динамо Загреб, Зальцбург, Інтер, Наполі, Челсі, Севілья, Генк, Вільяреал, Байєр, Бетіс.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 14 та 21/22 лютого. Фінал Ліги Європи 2018/19 пройде 29 травня у Баку.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

До слова, УЄФА розвів команди з України та Росії при жеребкуванні. Таким чином Динамо не змогло б зіграти проти Краснодара, а Шахтар – проти Зеніта.

Нагадаємо, Шахтар опинився в 1/16 фіналу Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів. Донеччани посіли 3 місце в групі F, набравши 6 очок у квартеті з Манчестер Сіті, Ліоном та Хоффенхаймом.

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