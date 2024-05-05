Шахтар за чотири матчі до кінця чемпіонату не має права на осічку. Так, підопічні Маріно Пушіча мать 4-очковий відрив від Динамо, але він легко може скоротитись до 1-очкового – Класичне проведуть вже у наступному турі. А попереду ще поєдинки з Поліссям та СК Дніпро-1, де легко не буде.

Втім, "гірникам" пощастило із суперником перед дербі. Для донеччан поєдинки з Чорноморцем у поточному сезоні – це спаринг з підвищеною відповідальністю, у якому можна бити рекорди й продавати себе у Європу. Обидві весняні зустрічі завершились побиттям із ідентичним рахунком (4:1), а нічним жахом "моряків" став Судаков.

У півфіналі Кубка він оформив 2+1, а у чемпіонаті чотири дні тому Георгій організував три голи Марлону. Бразилець оформив хет-трик за тайм, відзначившись з асисту Судакова та двічі зігравши на добиванні після його пострілів. Круто!

Чорноморець провалився як із фірмовим високим пресингом, так і з середнім / низьким блоком. Першу тактику всі давно вивчили й маніпулюють нею, а до другої одесити поки не готові. Команда Романа Григорчука втратила конкурентоспроможність не тільки на тлі "гірників" – їхня програшна серія нараховує чотири тури, а загалом в УПЛ команда програла 7 весняних матчів із 10.

Можливо, сьогодні Чорноморцю буде простіше, адже Шахтарю необхідно провести невеличку ротацію. Попереду в Шахтаря дербі з Динамо та битва за Кубок з Ворсклою. Справа не у втомі – Маріно Пушіч грамотно дозує навантаження, знімаючи лідерів одразу після досягнення результату – просто команді треба поберегти ноги.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бондаренко (Шахтар)

Дискваліфіковані: Бондар (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Чорноморець

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Ракицький, Матвієнко, Педріньйо – Степаненко – Зубков, Марлон Гомес, Судаков, Егіналду – Траоре

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв – Бойчук, Бадібанга, Авагімян, Штогрін – Ієде

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Можливо, Чорноморцю сьогодні вдасться уникнути розгрому, адже Маріно Пушіч дещо ротує склад. Можна навіть очікувати на гол у ворота Різника – одесити забивали як у Кубку, так і в чемпіонаті. І все одно Шахтар залишається безумовним фаворитом.

Підопічні Романа Григорчука за три дні не могли стати сильнішими. Наразі "моряки" не готові чіплятись за результат навіть з Минаєм – що вже говорити про Шахтар. "Гірники" домінували над Чорноморцем за будь-яких конфігурацій складу, тож сьогодні теж слід очікувати на перемогу.