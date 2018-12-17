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Динамо U-19 зіграє з Ювентусом U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

16:10 106 Читать на русском
Динамо U-19 зіграє з Ювентусом U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Динамо U-19 зіграє з Ювентусом U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Юнаки київського Динамо дізналися суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

Київське Динамо зустрінеться з однолітками з Ювентуса. Матч відбудеться у Києві 19 або 20 лютого. Зазначимо, що на даному етапі турніру доля команд вирішується лише в одному матчі.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Теги
Ліга чемпіонів Юнацька ліга УЄФА Динамо U-19 Динамо U-19 Юнацька ліга УЄФА 2018/19
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