Лунін може зіграти проти Реала в Кубку Іспанії – в Мадриді хочуть зробити виняток для українця

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін має можливість з'явитися на полі у принциповому матчі Кубка Іспанії проти Реала.

Андрій Лунін, який орендований Леганесом у мадридського Реала, може отримати можливість пришвидшити своє повернення на Бернабеу, повідомляє AS.

"Головне покарання – те, що Лунін не зіграє з Реалом", – директор Леганеса прокоментував жеребкування Кубка Іспанії

За інформацією видання, керівництво "вершкових" розглядає можливість допустити до поєдинку українського голкіпера. Нагадаємо, в угоді оренди Луніна Леганесом є пункт, за яким Андрій не має права виступати проти Реала.

Основною мотивацією для "королівського" клубу є відсутність ігрової практики для екс-воротаря Зорі у Леганесі.

Нагадаємо, перша зустріч команд в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії відбудеться 9 січня, матч-відповідь – 16-го.

Лунін може покинути Леганес – Реал розглядає варіант з орендою українця в інший клуб