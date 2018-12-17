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Лунін може зіграти проти Реала в Кубку Іспанії – в Мадриді хочуть зробити виняток для українця

11:50 700 Читать на русском
Лунін може зіграти проти Реала в Кубку Іспанії – в Мадриді хочуть зробити виняток для українця
Андрій Лунін / Фото ФК Реал

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін має можливість з'явитися на полі у принциповому матчі Кубка Іспанії проти Реала.

Андрій Лунін, який орендований Леганесом у мадридського Реала, може отримати можливість пришвидшити своє повернення на Бернабеу, повідомляє AS.

"Головне покарання – те, що Лунін не зіграє з Реалом", – директор Леганеса прокоментував жеребкування Кубка Іспанії

За інформацією видання, керівництво "вершкових" розглядає можливість допустити до поєдинку українського голкіпера. Нагадаємо, в угоді оренди Луніна Леганесом є пункт, за яким Андрій не має права виступати проти Реала.

Основною мотивацією для "королівського" клубу є відсутність ігрової практики для екс-воротаря Зорі у Леганесі.

Нагадаємо, перша зустріч команд в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії відбудеться 9 січня, матч-відповідь – 16-го.

Лунін може покинути Леганес – Реал розглядає варіант з орендою українця в інший клуб

Теги
Головне Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Кубок Іспанії Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Кубок Іспанії 2018/19
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