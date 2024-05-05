Полісся отримало шанс наздогнати Рух, який вчора втратив очки. Це неабияк важливо, адже львів'яни тримають останню єврокубкову позицію – втім, навіть перемоги над Зорею житомирянам буде замало. Їм треба ще одна осічка конкурента, хоча від настільки молодого колективу її цілком можна очікувати.

Але для початку треба розібратись із Зорею. Останні результати підопічних Сергія Шищенка говорять про готовність до успіху – Полісся виграло три з чотирьох попередніх поєдинків, прибивши Минай, Колос і Ворсклу, поступившись лише Динамо. От тільки полтавців і ковалівців здолали мінімально завдяки голам на 80-х хвилинах, а на Закарпатті ледь не втратили перевагу в три голи.

Взагалі, якось схарактеризувати футбол поліщуків важко. Команда не має чіткого стилю й організації. У останніх матчах був помітний певний тренд на вертикаліцію гри, але не більше. Претендент на Лігу конфенецій поки що демонструє рівень, який завершиться розгромом у першому ж матчі кваліфікації. Можливо, далі піде краще.

Зоря ж перервала свою 10-річну серію єврокубкових сезонів. Такою є плата за менеджмент, для якого нормально відправляти футболістів у дубль за відмову пролонгації контракту. І для якого нормально мати такий сайт, який є зараз (хоча на сайті Полісся корисної інформації не набагато більше). Про список факапів луганського клубу можна говорити довго.

Втім, підопічним Юрія Коваля зараз треба не говорити, а працювати. Команда залишилась без математичних шансів на єврокубки – зате у неї є цілком реальна можливість вилетіти у Першу лігу. Від зони перехідних матчів відділяють всього два залікових бали, хоча у Зорі ще є гра в запасі. Поки що у даунгрейд не віриться, але осічка з Поліссям зараз неприпустима.

За рівнем свого футболу навесні луганці виглядали на порядок краще за Полісся. Позитивне враження справили не тільки гідні поєдинки з Шахтарем, а і перемоги над Чорноморцем, Металістом 1925 чи Минаєм, не кажучи вже про камбек з 0:2 у Дніпрі. Тим більш несподіваними стали 0:0 з Оболонню в попередньому турі – це був чи не найгірший матч Зорі в другому колі. Команда не вивезла навіть фізично, "сівши" після 60-ї хвилини.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор (під питанням), Макуана, Будківський – Чурко (під питанням)

Дискваліфіковані: Танковський (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Полісся – Зоря

Полісся: Кудрик – Смоляков, Чоботенко, Кравець, Михайліченко – Крушинський, Таллес Кошта – Козак, Мустафаєв, Назаренко – Фортюне

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Башіч, Хахльов – Кирюханцев, Горбач, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24"

Матч, у якому важко робити прогнози. Навіть щодо результативності виникають сумніви, хоча низовий варіант здається більш ймовірним. Зоря дещо цікавіша в ігровому плані, але нестабільна й з проблемами у лайн-апі. Полісся ж стабільно витискає результат за понурої гри, користуючись широкою лавкою – і великим везінням.

Краще на цей матч не ставити взагалі.