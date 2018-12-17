Динамо зіграє з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи

Динамо дізналось суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. Підопічні Олександра Хацкевича зіграють проти Олімпіакоса.

У швейцарському Ньйоні сьогодні, 17 грудня, завершилось жеребкування стадії 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. За його підсумками київське Динамо, яке опинилось серед сіяних команд, протистоятиме Олімпіакосу.

Жеребкування 1/16 Ліги Європи: онлайн-трансляція

Перший поєдинок "біло-сині" зіграють на виїзді. До слова, опонентами киян могли стати Брюгге, Вікторія, Галатасарай, Спортінг, Фенербахче, БАТЕ, Мальме, Лаціо, Рапід, Цюріх, Олімпіакос, Селтік та Славія.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 14 та 21/22 лютого. Фінал Ліги Європи 2018/19 пройде 29 травня у Баку.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

До слова, УЄФА розвів команди з України та Росії при жеребкуванні. Таким чином Динамо не змогло б зіграти проти Краснодара, а Шахтар – проти Зеніта.

Нагадаємо, Динамо пробилось в 1/16 фіналу Ліги Європи завдяки першому місцю в групі K. Підопічні Олександра Хацкевича набрали 11 очок та випередили Ренн, Астану і Яблонец.

Новачки Динамо зросли у ціні на 1400 і 166 відсотків – топ-10 гравців УПЛ, які найбільше подорожчали за 2018-й