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Олімпіакос – третій суперник Динамо з Греції за часів незалежності України

19:23 197 Читать на русском
Олімпіакос – третій суперник Динамо з Греції за часів незалежності України
Олімпіакос / ФК Олімпіакос

Київське Динамо після розпаду СРСР у 1991 році втретє зіграє проти команди з чемпіонату Греції в рамках єврокубків.

Олімпіакос став третім грецьким суперником Динамо за часів незалежності України. Після розпаду СРСР кияни вперше зіграли з Панатінаїкосом у груповому етапі Ліги чемпіонів-1995/1996, але у підсумку клуб був дискваліфікований за підкуп арбітра Лопеса Ньєто.

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Вдруге "біло-сині" полетіли в Грецію минулого сезону на поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа, який вдалось пройти за рахунок виїзного гола Віктора Циганкова на Олімпійському стадіоні в Афінах.

Перший матч між Олімпіакосом та Динамо відбудеться 14 лютого о 19:55 на стадіоні Георгіос Караїсакіс у Піреї, матч-відповідь за тиждень у Києві о 22:00 за київським часом.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
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дн
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23
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Динамо
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