Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"

"Футбол 24" коротко розповідає про грецький Олімпіакос, з яким "динамівці" вже не вперше зустрінуться у єврокубках.

Загальна інформація

Дата заснування: 10 березня 1925 року

Рейтинг УЄФА: 35 місце (станом на 17 грудня 2018 року)

Титули та досягнення: чемпіон Греції (44 рази – рекордний показник), володар Кубка Греції (27 разів, рекордний показник), володар Суперкубка Греції (4 рази, рекордний показник), володар Балканського Кубка (1963).

Динамо зіграє з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи

Найвище досягнення у єврокубках: 1/4 фіналу ЛЧ (1992/93 та 1998/99).

Прізвиська: "червоно-білі", "легенда"

Домашній стадіон: Караіскакіс (вміщує 32 тисячі глядачів)

Головний тренер: Педру Мартінш (Португалія)

Капітан: Костас Фортуніс.

Олімпіакос – рекордсмен грецького футболу. Команда найбільшу кількість разів перемагала як в національному чемпіонаті, так і в Кубку країни. Олімпіакос на два роки старший від Динамо – клуб був заснований у березні 1925-го, тобто йому цьогоріч виповнилось вже 93. Олімпіакос, який заснували п'ятеро братів Адріанопулосів, вже через 6 років після створення став чемпіоном країни. Всього ж в активі "легенди", як називають клуб у Греції, 44 титули чемпіона та 27 перемогу в Кубку країни.

1950-ті роки вважаються одним із найуспішніших періодів в історії клубу, який зумів здобути 6 чемпіонств поспіль та тричі поспіль оформити "золотий дубль". З того часу жодний грецький клуб не зумів оформити дубль три роки поспіль.

Олімпіакос жодного разу не вилітав у нижчий дивізіон чемпіонату Греції. Цікаво, що Олімпіакос двічі виходив до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, при цьому одного разу це сталось в сезоні 1998/99 – та сама неймовірна Ліга чемпіонів Динамо Лобановського. яке лише через прикрий збіг обставин не змогло потрапити у фінал турніру.

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Починаючи з сезону 2010/11 Олімпіакос 7 разів поспіль ставав чемпіоном Греції – лише АЕК Дмитра Чигринського цьогоріч зумів перервати гегемонію "червоно-білих".

Шлях до 1/16 фіналу Ліги Європи

Олімпіакос розпочав єврокубкову кампанію з кваліфікації Ліги Європи. Пірейці по черзі пройшли Люцерн (7:1 за сумою двох матчів) та Бернлі (4:2). У груповому турнірі греки потрапили в один квартет з Бетісом, Міланом та Дюделанжем.

Перше місце здобув Бетіс, а от володаря другої путівки в плей-офф визначали Олімпіакос та Мілан. Греків влаштовувала лише перемога з різницею у два м'ячі та більше. Підопічні Мартінша змогли здобути необхідний результат, вибивши таким чином Мілан з Ліги Європи.

Олімпіакос – Мілан – 3:1 – відео голів та огляд матчу

В груповому турнірі Олімпакос набрав 10 очок – 3 перемоги, нічия та дві поразки. Різниця голів 11:6.

Історія протистоянь

Олімпакос – Динамо – 2:2 (17.09.1975)

Динамо – Олімпіакос – 1:0 (01.10.1975)

Цікаво, що Динамо та Олімпіакос зустрічались між собою якраз на стадії 1/16 фіналу єврокубка. У сезоні 1975/76 кияни та греки зійшлися на стадії 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів. У Греції команди розійшлися миром – у складі Динамо дублем відзначився Віктор Колотов. До слова, тоді поєдинок проводили в Салоніках.

Кубок Чемпіонів 1975-76. Салоніки (стадіон "Олі" був дискваліфікований). "Олімпіакос" - "Динамо". Сайт УЄФА, до речі, вказує, що у ДК другий забив Буряк, але на відео бачимо, що це зробив Колотов. Другий гол греків https://t.co/U2ZvLaBSiH — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 17 грудня 2018 р.

Через два тижні у Києві в присутності 67 тисяч глядачів Динамо перемогло завдяки голу Онищенка та вийшло у наступний раунд змагань.

Команда

Капітаном команди є півзахисник Костас Фортуніс. Серед більш-менш відомих гравців варто виділити сербського захисника Ягоша Вуковіча, екс-латераля Роми Васіліса Торосідіса, норвезького хавбека Омара Елабделлауї, грецького збірника Лазароса Хрістодулопулоса. Найкращим бомбардиром команди в чемпіонаті Греції 2018/19 є іспанський форвард Мігель Герреро – 3 забиті м'ячі.

До слова, ще зовсім недавно у складі Олімпіакоса був Яя Туре, проте днями івуарієць покинув клуб, розірвавши контракт за згодою сторін.

Взагалі у різний час кольори Олімпіакоса захищали відомі у світі зірки. Варто відзначити хоча б Рівалдо, Оскара Кардосо, того самого Нері Кастільо, Еріка Абідаля, Естебана Камб'ясо та Хав'єра Савіолу.

Тренер

Португалець Педру Мартінш очолює Олімпіакос з літа цього року. Раніше 48-річний тренер працював у Віторії Сетубал, Порту, Белененсеші, Марітіму та Ріу Аве. Найвище досягнення – вихід у фінал Кубка Португалії та 4 місце в національному чемпіонаті.

"Український слід"

Свого час кольори Олімпіакоса захищали Геннадій Литовченко та Олег Протасов, які в 1990 році переїхали у Пірей саме з Динамо. Перший виступав за Олімпіакос до 1993 року (80 матчів, 9 голів), другий – до 1994-го (85 поєдинків, 48 голів).

Обоє в 1992 році виграли у складі "легенди" Кубок Греції. В різні роки Протасов та Литовченко ставали срібним та бронзовим призером чемпіонату Греції, а от "золота" здобути так і не зуміли.

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Втім, Протасов все ж став з Олімпіакосом чемпіоном Греції в ролі тренера (у 2003 році).

Резюме

Нинішній Олімпіакос – команда, яка не хапає зірок з неба, залишаючись європейським середняком. Порівняно з попередніми роками, у складі "червоно-білих" важко виділити дійсно топ-футболістів. Також варто відзначити, що в команди немає яскраво вираженого бомбардира – тому небезпеки варто очікувати від будь-кого з гравців Олімпіакоса.

В першості Греції команда посідає 2 місце, відстаючи вже на 5 очок від лідера ПАОКа. Тим самим Олімпіакос ризикує залишитись без чемпіонства другий сезон поспіль. У команди третій за надійністю захист чемпіонату (8 пропущених голів) та лише 5 атака (21 забитий гол). Варто відзначити, що другий рік поспіль Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи чекає грецький бар'єр – в сезоні 2017/18 підопічні Хакевича здолали АЕК.

Можна зробити висновок, що теперішній Олімпіакос цілком під силу Динамо. Проте як воно буде насправді – покаже лиша гра, а до протистояння киян та греків залишається не лише 2 місяці, а й трансферне вікно, яке може суттєво вплинути на оцінку шансів обох команд на вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.