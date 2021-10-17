Україна і наші за кордоном

У суботу продовжився 11-й тур УПЛ. Металіст 1925 обіграв Маріуполь у вольовому стилі, оформивши красень-гол. СК Дніпро-1 здолав Колос, піднявшись на 3 місце турнірної таблиці. Динамо розгромило Львів, хоча й пропустило першим. Дубль оформив Денис Гармаш, по разу відзначилися Циганков і Буяльський – відео голів і огляд матчу.

Мірча Луческу показово замінив Владислава Супрягу, який не забив з меж воротарського. Після матчу наставник Динамо пояснив своє рішення.

Карпати Львів продовжили переможну ходу в Другій лізі.

Доволі вдалим вийшов день в українців за кордоном. Зокрема, Іван Петряк відзначився голом за Фехервар, але головним героєм став Віктор Коваленко. Півзахисник Спеції оформив гол+пас у поєдинку проти новачка Серії А – дебютні результативні дії Віктора в Італії.

Топ-матчі дня

В АПЛ Лестер обіграв Манчестер Юнайтед, а Ліверпуль розгромив Уотфорд. Челсі втримав важку перемогу над новачком.

Інтер зазнав першої поразки в Серії А, а Мілан очолив турнірну таблицю завдяки класному камбеку з Вероною.

Борусія Д вийшла в лідери Бундесліги – Ерлінг Холанд оформив дубль. Реал Сосьєдад став лідером Прімери.

Інші головні події

Бразилець Дані Алвес хоче повернутися в Барселону. 38-річний захисник запропонував свої послуги колишньому клубу.

Гравці збірної Данії стали фігурантами секс-скандалу.