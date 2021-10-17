Головні новини футболу 16 жовтня: Динамо розгромило Львів та повернуло лідерство, Коваленко забив і асистував в Італії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 жовтня.
Україна і наші за кордоном
У суботу продовжився 11-й тур УПЛ. Металіст 1925 обіграв Маріуполь у вольовому стилі, оформивши красень-гол. СК Дніпро-1 здолав Колос, піднявшись на 3 місце турнірної таблиці. Динамо розгромило Львів, хоча й пропустило першим. Дубль оформив Денис Гармаш, по разу відзначилися Циганков і Буяльський – відео голів і огляд матчу.
Мірча Луческу показово замінив Владислава Супрягу, який не забив з меж воротарського. Після матчу наставник Динамо пояснив своє рішення.
Карпати Львів продовжили переможну ходу в Другій лізі.
Доволі вдалим вийшов день в українців за кордоном. Зокрема, Іван Петряк відзначився голом за Фехервар, але головним героєм став Віктор Коваленко. Півзахисник Спеції оформив гол+пас у поєдинку проти новачка Серії А – дебютні результативні дії Віктора в Італії.
Топ-матчі дня
В АПЛ Лестер обіграв Манчестер Юнайтед, а Ліверпуль розгромив Уотфорд. Челсі втримав важку перемогу над новачком.
Інтер зазнав першої поразки в Серії А, а Мілан очолив турнірну таблицю завдяки класному камбеку з Вероною.
Борусія Д вийшла в лідери Бундесліги – Ерлінг Холанд оформив дубль. Реал Сосьєдад став лідером Прімери.
Інші головні події
Бразилець Дані Алвес хоче повернутися в Барселону. 38-річний захисник запропонував свої послуги колишньому клубу.
Гравці збірної Данії стали фігурантами секс-скандалу.