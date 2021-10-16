У суботу у 8-му турі чемпіонату Італії відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 8-й тур

Лаціо – Інтер – 3:1

Голи: Іммобіле, 64 (пен.), Андерсон, 81, Мілінковіч-Савіч, 90+1 – Перішіч, 12 (пен.)

Мілан – Верона – початок матчу о 21:45

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Початок матчу між Лаціо та Інтером ознаменувався пенальті у ворота римлян. Ельсейд Хюсай незграбно зіграв у власному штрафному майданчику, заваливши суперника і арбітр, після тривалих консультацій з VAR, таки вказав на позначку. Іван Перішіч розвів Рейну і м'яч по кутах.

В середині тайму Самір Хандановіч зреагував на приголомшливий удар Башіча, вибивши перед собою. Тома намагався добити, але Перішіч встиг виставити ногу і заблокувати спробу. Загалом господарі виглядали гострішими, і лише везіння не вистачало підопічним Саррі, аби зрівняти.

В середині другого тайму м'яч влучив у руку Бастоні і арбітр призначив пенальті вже у ворота Інтера. Іммобіле без проблем переграв Хандановіча. Під кінець матчу Іммобіле з Андерсоном розігнали атаку, перший потужно пробив, Самір у падінні відбив, а Феліпе добив і вивів Лаціо вперед. Вже у доданий час Мілінковіч-Савіч відгукнувся на навіс зі штрафного і головою поставив ефектну крапку у матчі.

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