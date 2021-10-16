Перед виїздом до Молдови на матч з кваліфікації до ЧС-2022 данці розташувались у готелі Marienlyst, де кількох працівниць закладу застукали у компанії футболістів, повідомляє Seoghoer.

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Гравці приймали традиційні SPA-процедури для відновлення. У цей же час дві покоївки готелю, перебуваючи не на роботі, плавали у басейні. Пізніше дівчата вже були у компанії данських футболістів. А все, що відбувалось далі, джерело описує "вечіркою".

Дирекція готелю винесла догану працівницям, а у данській федерації футболу пообіцяли провести розслідування.

Натомість у британського таблоїда The Sun набагато резонансніша версія того, що відбулось. Джерело прямо заявляє про інтимний зв'язок між гравцями збірної Данії та працівницями. Також були оприлюднені імена причетних до секс-скандалу, серед яких захисник Челсі Андреас Крістенсен, гравець Тоттенхема П'єр-Еміль Хьойберг, футболісти Лестера Каспер Шмейхель та Яннік Вестергор.

Варто відзначити, що у будь-якому випадку інцидент не завадив національній команді Данії знищити команду Молдови, а через три дні обіграти австрійців та достроково гарантувати собі путівку на Мундіаль.

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