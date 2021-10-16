Захисник Дані Алвес готовий красиво завершити кар'єру в головному клубі свого життя.

Олімпійський чемпіон запропонував свої послуги Барселоні, інформує AS з посиланням на програму Onze.

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Алвес перебуває у статусі вільного агента з вересня, коли завершився його контракт із Сан-Паулу. Найтитулованіший гравець світу (43 трофеї) не проти повернутися на Камп Ноу вже з початку наступного року. Складне фінансове становище Барси не стане проблемою для ветерана, оскільки він не претендує на велику зарплатню. Керівництво каталонців взяло час, щоб обдумати доцільність запрошення 38-річного захисника.

Нагадаємо, що Дані Алвес перебрався до Барселони із Севільї влітку 2008 року за 35,5 млн євро. На Камп Ноу він здобув 23 трофеї, зокрема, 6 чемпіонських титулів і 3 кубки Ліги чемпіонів.

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