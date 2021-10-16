Турнірне становище не залишало іншого виходу команді Маркевича, як здобувати очки. І такий настрій господарів був конвертований у голи вже на 4-й хвилині. Топалов увірвався до карного майданчику і викотив ідельну передачу на Кулакова, який з близької відстані розстріляв ворота гостей.

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На куражі приазовці не зменшували темп та часто атакували ворота харків'ян. Кілька разів команду рятував голкіпер Металіста Денис Сидоренко, а двічі господарі влучали у стійку. Все ж гостям вдалось не пропустити быльше до свистка на перерву.

Схоже, у роздягальні Валерій Кривенцов зумів достукатись до своїх підопічних, адже на другий тайм малюнок гри кардинально змінився і на 70-й хвилині рахунок знову був рівний. Легіонер Металіста 1925 Марлісон фантастичним пострілом у дев'ятку змусив аплодувати на трибунах навіть фанів Маріуполя.

Коли здавалось, що нічия у зустрічі неминуча, харків'яни все ж дотиснули господарів. Навіс з лівого флангу головою замкнув Зубков. Вольова перемога гостей.

Три очки дозволили Металісту 1925 піднятись на 7-му сходинку турнірної таблиці, Маріуполь з 4-ма заліковими балами залишається на дні.

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