Динамо на виїзді зустрічалося зі Львовом у 11-му турі Прем'єр-ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Львів – Динамо стартував о 17:00. Динамо набрало 26 очок після 10-ти турів – стільки ж у Шахтаря, який обійшов команду Луческу завдяки більшій кількості забитих голів, але зіграв свій матч 11-го туру ще у п'ятницю. "Гірники" легко розтрощили луганську Зорю з рахунком 6:1 і вирвалися в лідери чемпіонату. Львів з 6-ма пунктами йшов 13-м.

Цей матч був останнім для "біло-синіх" перед дуеллю з Барселоною в Лізі чемпіонів. Вже 20 жовтня каталонці приймуть Динамо на Камп Ноу в рамках третього туру.

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Мірча Луческу дав відпочити кільком важливим виконавцям – у запасі залишилися Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук та Ілля Забарний. Натомість свій шанс отримали Владислав Супряга, Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський, які вийшли на поле Арени Львів з перших хвилин.

На 6-й хвилині Динамо створило вбивчий момент. Костик парирував удар Де Пени головою (!), а Супряга не влучив у порожній кут з меж воротарського. Цей момент був найнебезпечнішим до 16-ї хвилини, коли Де Пена з ходу закрутив шведою в дальню дев'ятку з кута штрафного. Трохи вище! Андрієвський класно знайшов Буяльського розрізним пасом – лише кутовий. Захопили перевагу підопічні Луческу, зробивши ставку на швидкий гол, але підопічні Олега Дулуба вистояли, хоч і не думали про атаку.

Супряга впав у штрафному львів'ян – Катерина Монзуль проігнорувала цей епізод і не призначила пенальті. Справедливо – Брікнер спершу вибив м'яч, а тоді на його ногу вже налетів форвард Динамо. До 27-ї хвилини кияни подали вже 4 кутових проти жодного в суперника, але жоден стандарт до гостроти біля воріт Костика не приніс.

Катерина Монзуль пішла дивитися VAR після того, як Миколенко зачепив м'яч рукою в боротьбі з Брікнером. Позаяк епізод був у штрафному майданчику, то Львів отримав право на пенальті. До м'яча підійшов Чір'як і вивів господарів вперед на 36-й хвилині.

Але вже за дві хвилини Динамо відігралося. Миколенко реабілітувався, класно знайшовши Буяльського. Віталій першим дотиком прийняв м'яч, а другим увігнав у сітку. 1:1 – на щастя для гостей, кияни зуміли одразу відігратися, отримавши психологічну перевагу. Тут же Де Пена міг вивести Динамо вперед, але пробив вище з меж штрафного. На 41-й хвилині Луческу не витримав і зняв інертного Супрягу, випустивши Дениса Гармаша. Показовий момент – нападник Динамо знову не виправдав довіри і змарнував як стовідсотковий момент, так і свій черговий шанс на місце у старті.

Перед самою перервою гості вийшли вперед. Циганков отримав пас від Шепелєва, увійшов у штрафний і з правої пробив у ближню дев'ятку. До Костика знову є питання. 1:2 – поступаючись у рахунку, підопічні Луческу зуміли переламати хід гри.

На другий тайм Луческу випустив Караваєва замість Миколенка і Вітінью замість Де Пени. Бразилець майже одразу міг забити, однак не дотягнувся до м'яча після подачі Циганкова. Але на 58-й хвилині Динамо таки зміцнило свою перевагу. Денис Гармаш прийняв м'яч після пасу Циганкова і з меж воротарського пробив кіпера. VAR підтвердив легітимність взяття воріт – 1:3. Майстер-клас від Дениса для Супряги з реалізації моментів.

Ременяк мав шанс скоротити відставання Львова, але метрів з 15-ти пробив просто в Бущана. Ще одна подвійна заміна від Луческу – Вербіч замість Циганкова і Шабанов замість Сироти. Відповідно,більшість лідерів Динамо не зіграли повний матч у Льові перед вояжем в Барселону.

На 83-й хвилині Гармаш ударом з-за меж штрафного оформив дубль. Допоміг рикошет, який змінив траєкторію польоту м'яча. 1:4 – Динамо набрало 29 очок і повернуло собі лідерство в УПЛ перед поїздкою на матч ЛЧ проти Барселони. Львів залишився 13-м – 6 пунктів.

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