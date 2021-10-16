Динамо спробувало швидко вийти вперед в рахунку, проте кияни двічі не змогли пробити Костика. Ближче до кінця першого тайму Львів заробив право на пробиття пенальті через гру рукою Миколенка в штрафному. Чір'як впевнено реалізував удар з позначки.

Динамо розбило Львів і повернуло собі лідерство в УПЛ – майстер-клас від Гармаша для Супряги і режим економії перед ЛЧ

Втім, ще до перерви Динамо вийшло вперед: спочатку Буяльський точно пробив у кут воріт після передачі Миколенка, а потім Циганков класно влучив у ближню дев'ятку. Гармаш вийшов на поле замість Супряги ще на 41 хвилині та допоміг розбити Львів у другому таймі. Спочатку Денис першим зреагував на рикошет у карному львів'ян, а під завісу зустрічі дальнім ударом (не без допомоги рикошету) поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Динамо набрало 29 очок та знову очолило турнірну таблицю, Львів з 6 пунктами залишився тринадцятим.