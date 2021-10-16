Ліверпуль розгромив Уотфорд у 8-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Побиття розпочалось на 9-й хвилині, коли Салах шведою вирізав розкішну передачу на Мане. До перерви перевагу "червоних" подвоїв Роберто Фірміно.

Ліверпуль розтрощив Уотфорд і очолив турнірну таблицю – Мане забив 100-й гол в АПЛ, Фірміно оформив хет-трик

У другій половині Ліверпуль навіть не думав скидати оберти. Салах до асисту додав ще й красивий гол, а Фірміно оформив хет-трик. 5:0 – команда Клоппа продовжує йти без поразок і принаймні до матчу Челсі захоплює лідерство в АПЛ.