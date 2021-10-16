Хет-трик Фірміно і геніальний асист Салаха у відеоогляді матчу Уотфорд – Ліверпуль – 0:5
17:08 - Читать на русском
Ліверпуль розгромив Уотфорд у 8-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Садьйо Мане 9’
Роберто Фірміно 37’
Роберто Фірміно 52’
Мохамед Салах 54’
Роберто Фірміно 90+1’
9’ Садьйо Мане
37’ Роберто Фірміно
52’ Роберто Фірміно
54’ Мохамед Салах
90+1’ Роберто Фірміно
Побиття розпочалось на 9-й хвилині, коли Салах шведою вирізав розкішну передачу на Мане. До перерви перевагу "червоних" подвоїв Роберто Фірміно.
Ліверпуль розтрощив Уотфорд і очолив турнірну таблицю – Мане забив 100-й гол в АПЛ, Фірміно оформив хет-трик
У другій половині Ліверпуль навіть не думав скидати оберти. Салах до асисту додав ще й красивий гол, а Фірміно оформив хет-трик. 5:0 – команда Клоппа продовжує йти без поразок і принаймні до матчу Челсі захоплює лідерство в АПЛ.
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