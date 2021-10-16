У суботу у 14-му турі Другої ліги відбулось кілька матчів, зокрема чергову перемогу здобули львівські Карпати. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 14-й тур

Енергія – МФК Металург – 0:1

Гол: Сидоров, 85

Епіцентр – Буковина – 1:0

Гол: Івашко, 35

Любомир – Чернігів – 0:3

Голи: Романченко, 6 (пен.), Сердюк, 47, Порохня, 52

Скорук – Суми – 6:0

Голи: Цибульський, 1, Разуваєв, 16, Мішуренко, 58, Красов, 77, Жуков, 85, 90

Нереалізований пенальті: Разуваєв, 8 (Скорук)

Вовчанськ – Нікополь – 2:0

Голи: Коваленко, 74, Боржес Мачадо, 77

Кристал – Тростянець – 2:2

Голи: Козак, 55, Процишин, 67 – Гайван, 50, Полянський, 81

Миколаїв – Балкани – 1:2

Голи: Нечипоренко, 17 – Приблуда, 22, 62

Полтава – Таврія-Сімферополь – 1:3

Голи: Яременко, 22 – Білокінь, 8, Бойко, 27, 88

Чайка – Карпати Львів – 0:4

Голи: Кожанов, 6, 44, (пен.), Приймак, 27, Буднік, 90+1

Вилучення: Притиковський, 87 (Карпати)

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У 14-му турі Другої ліги не обійшлось без втрат – ПФЛ вирішила перенести поєдинок між ЛНЗ та вінницькою Нивою через масове захворювання на COVID-19 футболістів черкаської команди (позитивні тести здали одразу 13 футболістів). Інші матчі відбулись за графіком.

Скорук забив у ворота Сум вже на 30-й секунді – Сергій Цибульський замкнув передачу після стрімкої атаки своєї команди. Цікаво, що у матчі попереднього туру Суми також пропустили на першій хвилині зустрічі. За шість хвилин господарі могли забивати вдруге, але Разуваєв не зміг з пенальті переграти голкіпера. Ще до середини першого тайму Скорук таки подвоїв – Разуваєв реабілітувався за невдачу з позначки, а Мішуренко по перерві зняв усі питання щодо переможця матчу. Під кінець матчу ще три голи остаточно прибили Суми.

Вже на шостій хвилині матчу проти Любомира Чернігів заробив право на пенальті (захисник наступив на ногу супернику) і Романченко не без долі везіння переграв кіпера господарів. По перерві гості протягом 5 хвилин забили ще двічі у ворота відвертого аутсайдера групи А. Епіцентр завдяки голу Івашка мінімально переграв Буковину і піднявся на п'яту сходинку групи А, а МФК Металург на останніх хвилинах вирвав перемогу в Енергії.

Кристал та Тростянець розписали результативну нічию. Команди обмінялись голами Козака та Гайвана одразу по перерві, а на 67 хвилині Процишин вивів Кристал вперед. Втім, Полянський під кінець зустрічі врятував нічию для Тростянця.

А львівські Карпати розгромили Чайку навіть попри вилучення. Результат було здобуто ще в першому таймі: Кожанов оформив дубль (один з голів забитий з пенальті), ще один м'яч в активі Приймака. По перерві другу жовту картку побачив перед собою Притиковський, що не завадило Будніку відправити четвертий гол в сітку воріт Чайки в компенсований час.

Турнірна таблиця Другої ліги:

Діназ здолав Мункач та обійшов Карпати у таблиці Другої ліги