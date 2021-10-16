Тьягу Мотта довірив українцю місце у стартовому складі на матч із Салернітаною і, вочевидь, не пошкодував про це.

Коваленко відзначився дебютним асистом у Серії А

Перший тайм завершився на користь гостей, але після перерви Спеція змогла змінити становище. Чимала заслуга в цьому Коваленка. Спочатку Віктор віддав асист на Стрелеца, а згодом і сам забив, розкішним ударом з-за меж штрафного відправивши м'яч у дальню дев'ятку.

Варто зауважити, що це дебютний гол українця в Серії А. За Аталанту Віктор в офіційних матчах майже не грав, а звітна зустріч у складі Спеції стала для вихованця Шахтаря лишень третьою.

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TOP BINS!



Kovalenko’s finish for Spezia today (2-1) - coming from outside the box



He also got an assist earlier too



With Ukraine lacking some creativity of late…



Petrakov has ENTERED the chat pic.twitter.com/CdXdkZfAT3 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 16, 2021