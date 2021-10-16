Коваленко забив шедевральний дебютний гол в Серії А
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко феєрично провів матч 8-го туру чемпіонату Італії.
Тьягу Мотта довірив українцю місце у стартовому складі на матч із Салернітаною і, вочевидь, не пошкодував про це.
Коваленко відзначився дебютним асистом у Серії А
Перший тайм завершився на користь гостей, але після перерви Спеція змогла змінити становище. Чимала заслуга в цьому Коваленка. Спочатку Віктор віддав асист на Стрелеца, а згодом і сам забив, розкішним ударом з-за меж штрафного відправивши м'яч у дальню дев'ятку.
Варто зауважити, що це дебютний гол українця в Серії А. За Аталанту Віктор в офіційних матчах майже не грав, а звітна зустріч у складі Спеції стала для вихованця Шахтаря лишень третьою.
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