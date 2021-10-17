Украина и наши за границей

В субботу продолжился 11-й тур УПЛ. Металлист 1925 обыграл Мариуполь в волевом стиле, оформив красавец-гол. СК Днепр-1 одолел Колос, поднявшись на 3 место турнирной таблицы. Динамо разгромило Львов, хотя и пропустило первым. Дубль оформил Денис Гармаш, по разу отличились Цыганков и Буяльский – видео голов и обзор матча.

Мирча Луческу показательно заменил Владислава Супрягу, который не забил из пределов вратарской. После матча наставник Динамо объяснил свое решение.

Карпаты продолжили победное шествие во Второй лиге.

Довольно удачным получился день у украинцев за рубежом. В частности, Иван Петряк отметился голом за Фехервар, но главным героем стал Виктор Коваленко. Полузащитник Специи оформил гол+пас в поединке против новичка Серии А – дебютные результативные действия Виктора в Италии.

Топ-матчи дня

В АПЛ Лестер обыграл Манчестер Юнайтед, а Ливерпуль разгромил Уотфорд. Челси удержал тяжелую победу над новичком.

Интер потерпел первое поражение в Серии А, а Милан возглавил турнирную таблицу благодаря классному камбэку с Вероной.

Боруссия Д вышла в лидеры Бундеслиги – Эрлинг Холанд оформил дубль. Реал Сосьедад стал лидером Примеры.

Другие главные события

Бразилец Дани Алвес хочет вернуться в Барселону. 38-летний защитник предложил свои услуги бывшему клубу.

Игроки сборной Дании стали фигурантами секс-скандала.