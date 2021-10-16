Фехервар мінімально обіграв Гонвед у рамках 9-го туру угорської першості, а одним з героїв став Іван Петряк. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 9-й тур

Фехервар – Гонвед – 2:1

Голи: Зівзівадзе, 25, Петряк, 54 – Батік, 60

Фехервар вийшов вперед в рахунку в середині першого тайму. Макаренко віддав передачу від власного штрафного на Него, який розігнав атаку та знайшов у штрафному Зівзівадзе. Грузин прибрав м'яч під себе та другим дотиком поцілив у дальню дев'ятку.

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А по перерві Петряк подвоїв перевагу Фехервара. Батік через 6 хвилин відіграв один м'яч, проте більшого Гонвед не зміг досягнути. Щодо Петряка, то українець був замінений на 70 хвилині. Макаренко ж дограв зустріч до кінця, отримавши жовту картку наприкінці зустрічі.

Таким чином, Фехервар набрав 14 очок після 9 турів, піднявшись на четверту сходинку. Гонвед з трьома пунктами залишився шостим.

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Відео голу Зівзівадзе: