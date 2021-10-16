Матч СК Дніпро-1 – Колос стартував о 19:30 на Дніпро Арені. На момент початку гри команда Йовічевіча набрала 19 очок і перебувала на 5-му місці турнірної таблиці, а Колос з 11-ма балами посідав таку ж позицію – щоправда, зігравши на матч менше. У попередньому турі обидві команди виграли – ковалівці здолали Чорноморець, а СК Дніпро-1 переграв Львів. Відповідно, матч у Дніпрі був для суперників шансом продовжити вдалу серію.

Господарі розпочали активніше і мали кілька напівмоментів, найнебезпечнішим із яких став удар Гуцуляка у сітку з зовнішнього боку. Саме Олексій був найактивнішим у перші хвилини гри. Свій шанс мав і Довбик, який не зумів пробити Фесюна після прострілу Кравченка. Ще один удар нападника збірної України був заблокований захисником. А от Колос в атаку майже не ходив, обмежившись рідкісними вилазками на половину поля господарів.

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На 23-й хвилині СК Дніпро-1 відкрив рахунок. Данило Ігнатенко ударом з льоту з лінії штрафного прошив Фесюна. Голкіпер Колоса був безсилим проти гарматного удару хавбека. 1:0. Через 15 хвилин відзначився і Артем Довбик. Форвард перекинув стінку ударом зі штрафного і подвов перевагу господарів. Шостий гол 24-річного нападника у чемпіонаті, також в його активі два асисти.

Такий розвиток подій відверто деморалізував Колос, який у першому таймі запам'ятався хіба що невдалим штрафним від Андрія Богданова. Гості за 45 хвилин так і не завдали жодного удару у площину воріт Кожокару. 2:0 – підсумок першої половини гри.

Вже на перших секундах другого тайму рахунок ледь не став розгромним. Ром невдало вибив м'яч після навісу Назаренка – вийшла зрізка у бік власних воріт, але словенцю пощастило. Поруч зі стійкою. Втім, і Колос створив супершанс на 51-й хвилині. Після удару Рома Кожокару врятувала стійка – м'яч, прокотившись буквально по лінії, вилетів у поле!

До кінця гри команди обмінялися кількома нагодами. Підопічні Йовічевіча були ближчими до третього м'яча, але рахунок більше не змінився. Голи Ігнатенка і Довбика дозволили господарям піти з поля переможцями.

2:0 – СК Дніпро-1 обіграв Колос вперше за 4 матчі і виграв у другому турі чемпіонату поспіль. Команда Йовічевіча набрала 22 очки і піднялася на третє місце, але Ворскла ще має гру в запасі проти Олександрії. Колос залишився 11-м, маючи 11 балів.

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