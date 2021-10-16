"Заміна Супряги? Для нього це можливість подумати про те, що було на полі, і що він зробив. Він не забив свій гол, а потім сфолив на нашій половині поля, що в підсумку призвело до пенальті. Супряга повинен був бути більш уважним у цих епізодах. Всі знають, що у нього є дуже хороші якості. Він фізично сильний і має хорошу техніку. У нього все є для нападника.

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Але професіональний футбол – це характер, увага і концентрація. Сподіваюся, він зробить висновки з цієї заміни. Це життєвий урок для професіонального футболіста. Заміни в перерві? Наші гравці отримали жовті картки, тому я не хотів ризикувати", – поділився Луческу в ефірі телеканалу Футбол.

До слова, Супряга вийшов у стартовому складі киян на гру проти Львова, проте його замінив Гармаш вже на 41 хвилині зустрічі. Загалом, Владислав провів 5 поєдинків у складі "біло-синіх", проте не записав жодної результативної дії до свого активу.

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