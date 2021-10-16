У суботу 8-й тур чемпіонату Німеччини продовжили шість матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 8-й тур

Айнтрахт – Герта – 1:2

Голи: Пасієнсія, 77 (пен.) – Ріхтер, 7, Еккеленкамп, 63

Борусія Д – Майнц – 3:1

Голи: Ройс, 3, Холанд, 54 (пен.), 90+4 – Буркардт, 87

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1

Голи: Ву Йонг, 64 – Форсберг, 32 (пен.)

Уніон Берлін – Вольфсбург – 2:0

Голи: Авоньї, 49, Беккер, 83

Гройтер Фюрт – Бохум – 0:1

Гол: Лосілья, 80

Борусія М – Штутгарт – початок матчу о 19:30

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Герта забила у ворота сусіда по турнірній таблиці – Айнтрахта – вже на сьомій хвилині. Марко Ріхтер вистрибнув вище за інших у штрафному майданчику суперника і замкнув навіс у праву штангу – м'яч зрикошетив прямісінько у сітку. По перерві команди обмінялись голами – спочатку Еккеленкамп подвоїв перевагу берлінців, а згодом Пасієнсія з пенальті відновив інтригу у матчі.

Дортмундська Борусія не без проблем здолала непоступливий Майнц. Ройс голом на перших хвилинах додав "джмелям" впевненості, а Холанд по перерві з пенальті, здавалось, зняв питання щодо переможця. Однак за три хвилини до завершення матчу Буркардт змусив уболівальників "чорно-жовтих" трохи похвилюватись. Та вже у доданий час Ерлінг оформив дубль і приніс Борусії важливі три очки.

Еміль Форсберг міг відкривати рахунок у матчі з Фрайбургом вже на другій хвилині – з його пострілом у нижній кут впорався Марк Флеккен. В середині тайму йому знову не пощастило – він пробив у лічених сантиметрах біля правої стійки. Та на 33-й хвилині Форсберг таки вписав своєї ім'я у протокол, відзначившись з пенальті.

Вольфсбург зазнав третьої поразки поспіль. Цього разу підопічні Марка ван Боммеля стали жертвами Уніона, який забив у ворота Куна Кастелса два сухих голи і відкинув "вовків" вже на шосту сходинку.

У ще одному матчі Бохум завдяки голу Лосільї наприкінці матчу відірвався від Гройтер Фюрта, який залишається останнім.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ