Чемпіонат Англії 2020/21, 8-й тур

Уотфорд – Ліверпуль – 0:5

Голи: Мане, 9, Фірміно, 37, 52, 90+1, Салах, 54

Астон Вілла – Вулверхемптон – початок о 17:00

Лестер Сіті – Манчестер Юнайтед – початок о 17:00

Манчестер Сити – Бёрнли – начало в 17:00

Манчестер Сіті – Бернлі – початок о 17:00

Норвіч – Брайтон – початок о 17:00

Саутгемптон – Лідс – початок о 17:00

Брентфорд – Челсі – початок о 19:30

Програму 8-го туру АПЛ відкривав поєдинок на "Вікерідж Роуд", де Уотфорд приймав Ліверпуль. Мерсисайдці у випадку перемоги піднялися б на першу позицію, але і без турнірної мотивації "червоним" були потрібні три очки – в останніх двох турах підопічні Юргена Клоппа зіграли внічию. Внаслідок такого налаштування гості забили вже на 9-й хвилині внаслідок передачі Салаха під вихід Мане віч-на-віч – Садьйо відкрив рахунок ударом у дотик, вколотивши свій 100-й гол в АПЛ! Він став лишень третім африканцем, якому вдалося це зробити (після Дрогба й Салаха), причому жодного разу сенегалець не відзначався з пенальті.

Перед перервою Фірміно подвоїв перевагу, замкнувши простріл Мілнера з лівого краю штрафного. На початку ж другого тайму Ліверпуль зняв усі питання щодо переможця: на 52-й хвилині Фірміно скористався вдалим відскоком і довів справу до розгрому, а на 54-й Салах, обігравши двох захисників, провів четвертий гол у ворота Уотфорда – таким чином, Мо вперше у клубній кар'єрі відзначився у 8-ми матчах поспіль.

Крапку ж у зустрічі поставив гол Фірміно у компенсований час. Боббі оформив свій перший за 3 роки хет-трик, а Ліверпуль став першим клубом в історії елітних дивізіонів Англії, якому вдалося забити 3+ голів у семи виїзних поєдинках поспіль у всіх турнірах.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця