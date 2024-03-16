Полісся розпочало весняну частину сезону без перемог, що вилилось у падіння на шосту позицію та відставку Юрія Калітвінцева. Оболонь теж нічого не виграла у стартових трьох турах, залишаючись у двох очках від зони перехідних матчів. З огляду на ці факти, нічия у Києві нікого не влаштовувала.

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Житомирян очолив Сергій Шищенко. Дебют в УПЛ одразу ж розпочався з шоку – вже на 2-й хвилині поліщуки залишились у меншості внаслідок обрізки Танковського й фолу останньої надії з боку Чоботенка. Сергій ще й пішов у доволі агресивний підкат, тож шансів уникнути вилучення було мало.

Коучу гостей довелося знімати з пробігу вінгера Назаренка, кинувши у бій Кравця. Центрбек дебютував у складі Полісся вже на 5-й хвилині – а ще за 5 хвилин він став свідком шедеврального гола Оболоні. Черненко підхопив м'яч ы зарядив метрів з 25-ти у дальню дев'ятку. Без шансів для Бойка. 1:0!

Ще за чотири хвилини "пивовари" могли подвоїти свою перевагу, однак Мединський при замиканні подачі з кутового поцілив у стійку! На 28-й же у ворота Полісся міг залетіти ще один шедевр – втім, після лонгшоту Грисьо м'яч промайнув повз дальню дев'ять.

Підопічні Сергія Шищенка могли відігратись на 30-х хвилинах. Зокрема, в одному з епізодів пресинг житомирян вилився у вривання Будківського, однак його удар заблокували. А от момент Фортюне мав завершуватись голом – Яссін обігрався з Козаком і пробивав з правого краю штрафного без спротиву. Повз ближній кут!

Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Оболоні. Можна було очікувати на штурмові дії з боку Полісся, а також на контратаки киян – втім, другий тайм запам'ятався фолами, а на голами. Якщо до перерви Денис Шурман показав всього 2 жовтих картки, то після – аж 7. Також варто відзначити дебют новачка житомирян Луїфера.

Моментів же довгий час не виникало. До останньої 15-хвилинки пригадується тільки вихід Краснопіра на рандеву з Бойком, однак Олег і пробив повз дальню стійку, і в офсайд заліз. Полісся ж відповіло класною діагоналлю Кравченка на 74-й хвилині – Будківський прийняв її на лівому краю штрафного, але замість акцентованого удару виконав скидку в нікуди.

Значно веселіше стало в ендшпілі зустрічі. У цей період Полісся було найближчим до камбеку. Так, на 88-й хвилині голкіпер Кичак вийшов за межі штрафного й вибив м'яч точно в Луїфера – втім, сфера прокотилася повз ворота (а у площину встиг повернутись партнер).

На 89-й же Кравченко впав у карному майданчику господарів, зіткнувшись з Османом, але пенальті Микита не заробив.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Оболоні. Після неї сталася невеличка сутичка між футболістами на шляху до підтрибунки, але це вже не мало сенсу. "Пивовари" обійшли Металіст 1925, хоча й залишились у зоні перехідних матчів – аби покинути її, бракує одного залікового балу. Полісся ж довело безвиграшну серію до семи матчів.

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