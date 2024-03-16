Тоттенхем продовжує відчайдушну боротьбу з Астон Віллою за повернення у зону ЛЧ. Бірмінгемці постійно тримаються попереду, але північні лондонці залишались на дистанції у два залікових бали. У таких умовах вони не мали права на осічку.

Очевидно, що на тлі Фулхема "шпори" виглядали значно потужніше. Принаймні, у них значно потужніший склад. Всі очікували на перемогу підопічних Анге Постекоглу – нехай і не без труднощів – але на "Крейвен Котедж" команда зазнала катастрофи.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.

Розвиток подій виглядав тривожно вже на початку зустрічі. Фулхем до 25-ї хвилини створив чотири гольових нагоди, завдаючи удари з меж штрафного цілими серіями. Відчайдушна гра Вікаріо та блокування Ромеро втримала Тоттенхем у грі, а в другій половині тайму вже гості почали огризатись моментами.

Зокрема, Сон, Меддісон і Джонсон пробивали метрів з 10-12 – перші два не змогли поцілити у нижні кути, а постріл Бреннана взяв голкіпер. Здавалося, що саме північні лондонці відкриють рахунок – втім, на 42-й хвилині голом відзначились "котеджери"! Перрейра перевів м'яч Робінсону на лівий фланг, а той викотив простріл під удар Мунісу в центр штрафного. Родріго поцілив під дальню стійку. 1:0!

Старт другого тайму шокував Тоттенхем. Вже за три хвилини по перерві Фулхем подвоїв свою перевагу. Івобі виконав передачу на Кастаня, а Тімоті прострілив у центр карного майданчика під замикання Лукічу. Саша вколотив м'яч у сітку коліном. 2:0!

А на 61-й хвилині справа дійшла і до розгрому. Спочатку Кастань отримав пас від Івобі й пробив з гострого кута (Вікаріо парирував), а потім Палінья підрізав подачу з кутового на Бессі. Той пробив з розвороту в стійку, а Муніс випередив Дрегушіна й зіграв на добиванні – 3:0!

Ще через чотири хвилини господарі провели четвертий гол. Вілліан зі стандарту накинув на Адарабіо, а той прострілив під удар Паліньї. Взяття воріт скасували через офсайд. Лишень після цього Фулхем розслабився, дозволивши Тоттенхему вести гру – цьому також сприяла і поява Вернера, Бентанкура й Хьойб'єрга. Щоправда, Вернер поров моменти, одного разу не забивши з двох метрів.

Попри наявність гольових нагод, "шпори" так і не розмочили рахунок. Фінальний свисток зафіксував перемогу Тоттенхем залишився на п'ятій позиції у двох очках від Астон Вілли.

У наступному матчі північні лондонці зустрінуться з Лутоном. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Тоттенхем переможе Лутон. Коефіцієнт на звитягу "шпор" доволі привабливий – 1,26. На тріумф новачка АПЛ дають аж (9,61). У нічию фахівці теж не дуже вірять (6,46). Обидві команди забивають чимало голів, але з великою ймовірністю їх буде менше чотирьох (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,74).

Ярмолюк не допоміг зірці збірної Англії врятувати день народження – промахи дня від партнера Мудрика і легенди Ліверпуля