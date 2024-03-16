Вулверхемптон програв Ковентрі 16 березня в 1/4 фіналу Кубка Англії 2023/24 (2:3). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/4 фіналу

Вулверхемптон – Ковентрі Сіті – 2:3

Голи: Аїт-Нурі, 83, Буено, 88 – Сіммс, 53, 90+7, Райт, 90+10

Стадія 1/4 фіналу Кубка Англії стартувала з сенсації. Ковентрі Сіті, який посідає 8 місце у Чемпіоншипі, на виїзді обіграв представника АПЛ Вулверхептон.

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Елліс Сіммс, який влітку 2023-го перейшов у Ковентрі з Евертона, відкрив рахунок на 53-й хвилині. Він мав забивати ще у першому таймі, але з меж воротарського примудрився пробити в кіпера, перебуваючи перед майже порожніми воротами.

How has this not gone in?! ?#EmiratesFACup pic.twitter.com/MpyXzP7kGs — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2024

Наприкінці гри "вовки", здавалося, дотисли суперника, забивши двічі з інтервалом у 5 хвилин. Але, як виявилося, головна драма була попереду. Вже у доданий час Сіммс сповна виправився за свій промах. На 90+7-й хвилині колишній одноклубник Віталія Миколенка ударом головою оформив дубль, зрівнявши рахунок. А на 90+10 асистував Райту, який влучно пробив у дальній кут і приніс гостям супервольову перемогу!

Таким чином, Ковентрі став першим півфіналістом Кубка Англії 2023/24. Сьогодні, 16 березня, Манчестер Сіті прийме Ньюкасл в рамках другого чвертьфіналу. У неділю Манчестер Юнайтед зіграє з Ліверпулем, а Челсі – з Лестером.