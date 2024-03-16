Осасуна вдома програла мадридському Реалу (2:4) в рамках 29 туру Прімери. Звіт про матч і гру Андрія Луніна читайте на "Футбол 24".

Реал має комфортну перевагу на вершині Ла Ліги. Ще кілька позитивних результатів – і доля чемпіонства буде вирішена. Життя ускладнює лише дискваліфікація Беллінгема, але Браїм гідно його замінює.

"Вершкові" активно розпочали матч проти Осасуни. Вінісіус вже на четвертій хвилині відкрив рахунок, запресингувавши останнього захисника памплонців. Незабаром бразилець ще раз вивалився сам на сам з голкіпером після вертикального пасу Рюдігера, однак не зумів оформити дубль.

До того часу Осасуна встигла зрівняти рахунок. Господарям допоміг кутовий: різкі переведення з однієї стійки на іншу розгубили Луніна, а Будімір заніс м'яч у сітку. Карло Анчелотті анонсував повернення в склад Куртуа після міжнародної паузи, тому сьогоднішній матч міг стати останнім для українця в сезоні.

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Вінісіус за відсутності Беллінгема хотів взяти на себе роль лідера, але частіше виставляв себе посміховиськом, ніж робив щось корисне. То випрошував пенальті на рівному місці, то отримав жовту за розмови з арбітром (і тепер пропустить гру з Атлетіком). А дальні удари Віні були неточними.

Добре, що в Реала є гравці, які думають про футбол, а не про своє его. Діас, Вальварде та Карвахаль створили шикарний гол. Браїм закинув верхом у штрафний майданчик, а уругваєць, не опускаючи м'яч на газон, перевів у центр штрафного, куди набіг Карвахаль. Капітан забив з незручної позиції.

Осасуна періодично нагадувала Луніну про своє існування. Голкіпер вчасно встигав на виходи та потягнув важкий удар Арнаїса. Однак найкориснішу дію Андрій виконав на атаку. Він точно вибив у центр поля, де Вальверде виграв повітря та прокинув на Браїма. Діас закріпив перевагу Мадрида.

Вальверде був найкращим на полі. Цей статус уругваєць закріпив третім асистом – відкрився під крутий пас Рюдігера та підробив м'яч для Вінісіуса. Той, до речі, отримав прочухана від Анчелотті за зайву жовту та реабілітувався небувалою активністю.

Мадридська оборона розслабилася та пропустила другий гол у компенсований час. Муньйос пробив поміж ніг Луніну. Гюлер міг створити шедевр, але з центра поля пробив у поперечину. Реал довів матч до перемоги, набрав 72 бали та збільшив відрив від Жирони до 10 очок. Осасуна залишилася десятою, маючи 36 пунктів.

Оцінки для Луніна від статистичних порталів: SofaScore – 7, WhoScored – 6.9, FotMob – 7.