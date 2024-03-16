АПЛ 2023/24, 29 тур

Бернлі – Брентфорд – 2:1

Голи: Брун Ларсен, 10 (пен.), Фофана, 62 – Айєр, 83

Вилучення: Регілон, 9

Лутон – Ноттінгем Форест – 1:1

Голи: Беррі, 89 – Вуд, 34

Жахливий початок для Брентфорда, в запасі якого почав українець Єгор Ярмолюк. Екс-захисник Реала, Тоттенхема і Манчестер Юнайтед Регілон "феєрично" повернувся після травми. Іспанець якогось дива вирішив, що можна штовхати Вітінью, будучи останнім захисником у своєму штрафному. На стадіоні Бернлі дуже довго не могли увімкнути VAR, аби головний суддя переглянув епізод особисто. Хвилин 2-3 простояв Даррен Бонд перед монітором, поки йому не показали таки момент. Це пенальті та червона Регілону. Брун Ларсен ідеально виконав 11-метровий.

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Дара О'Ші назад відкинув напрочуд майстерно. Пощастило захиснику Бернлі, що 25-річний голкіпер збірної Косова Муріч, який дебютує сьогодні в АПЛ, встиг у підкаті вибити м'яч, що вже потроху пересікав лінію воріт. На добиванні поганенько зорієнтувався Айвен Тоуні, якому нині виповнилося 28 років. Нападник збірної Англії пробив поміж ніг О'Ші, але прямолінійно в Муріча. Датро Фофана, який належить Челсі, з метра перед порожніми воротами видав щось неймовірне, не влучивши і близько.

Тоуні розкішно розіграв штрафний, поки всі заснули, крім його партнера. Вісса рванув за спину останньому захиснику ідеально, але проти Муріча нічого не вдіяв – блискучий вихід воротаря, який раніше належав Манчестер Сіті. Чого не скажеш про Флеккена. Спочатку кіпер Брентфорда врятував після удару Ларсена у ближній кут, але потім викинув м'яч з рук так, що його обікрав Фофана. Датро сьогодні не в гуморі, тому воротар суперника встиг у підкаті виправитися і вибити на кутовий.

Фофана продовжив феєрію на початку другої половини. Спочату не замкнув простріл з флангу, потім ледь не привіз пенальті, завалюючи суперника у своєму штрафному. На "десерт" ногою розбив до крові обличчя Роерслева. Ярмолюк вийшов на 59 хвилині, замінивши незвично пасивного Оньєку. Замість закривавленого Роерслева, в якого підозра ще й на струс мозку, вийшов куди атакувальніший Льюїс-Поттер. Останній змарнував класний шанс на контратаці, а у наступному епізоді Фофана розібрався нарешті майстерно, прокинувши повз Флеккена.

Знову перевіряли, чи не привіз Фофана пенальті, а в наступній атаці Ярмолюк встиг відпрацювати і не дати суперникам розвинути перевагу до 3:0. Та просто вантаж у чужий штрафний – буде тобі щастя. Мбемо накрутив і віддав, Баптіст подав (обоє вийшли на заміну), Айєр зовсім самотній замкнув. Перед тим Тоуні якимсь дивом не прошив Муріча ударом впритул. 47 на 22 – Бернлі значно частіше працює з м'ячем у штрафному суперника, ніж Брентфорд. Тоуні ще й зарядив голкіперу на 10 компенсованій, отримавши жовту картку на свій день народження – відчайдушна спроба забити у падінні. У Муріча теж потекла кров.

В іншому матчі також не бракувало курйозів. Дівок Оріджі, легенда Ліверпуля Клоппа, змарнував супершанс, який йому на тарілочці виклав екс-вінгер МЮ Еланга. Снаряд з уже порожніх воріт виніс Ріс Бурк. Рос Барклі двічі приклався з-за меж штрафного. Двічі врятував Матц Селс, в іншому моменті – стійка. І все ж Ноттінгем Форест відкрив рахунок. Неко Вільямс праворуч покотив на Моргана Гібза-Вайта, який накинув на межу воротарського, звідки Кріс Вуд розстріляв. Менгі зрівняв, але підіграв собі рукою перед тим – скасували.

Люк Беррі вийшов на 85 хвилині, а на 89-й встановив остаточний рахунок на стандарті. Лутон вдома забиває всім без розбору – це не змінюється. Бернлі набирає 17 очок, але залишається на передостанньому місці. Брентфорд не так далеко і втік ід зони вильоту – 15 рядок, 26 балів. Лутон посідає 18 місце (22 пункти), а Ноттінгем Форест – 17, останнє рятівне (25 очок, стільки ж в Евертона Миколенка).