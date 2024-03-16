"Запрошення зі збірних багато значать, бо це говорить про цінність гравців і те, що було зроблено. Це приємно, адже є аспект окремого гравця, який заради цієї футболки намагався вдосконалюватися. Радий, що покращив деяких гравців, щоб вони могли носити футболки своїх збірних.

Ребров офіційно оголосив заявку збірної України на вирішальні матчі кваліфікації до Євро-2024

Мартін, Маттурро та Екубан вибули, але Хапс і Анкійє повернулися. Стан Маліновського кращий, ніж за останні 15 днів, коли він хворів на грип. Він також явно покращується фізично. Мені доведеться оцінити, чи буде готовий Руслан грати зі старту чи вийде вже упродовж матчу проти Юве", – цитує Джилардіно CalcioGenoa.

Нагадаємо, уже місяць Маліновський не виходив у стартовому складі Дженоа, за чотири матчі сумарно не зігравши навіть 90 хвилин. Виявилося, що це сталося через застуду. До слова, після матчу з Ювентусом Руслан поїде у розташування збірної України, якій належить провести вирішальні матчі в кваліфікації на Євро-2024.

Маліновський виходив виправляти помилку тренера – Дженоа відігралася з 0:2, але син Мальдіні все зіпсував