20 березня відбудеться жеребкування футбольного турніру літніх Олімпійських ігор. Хоча визначилися ще не всі учасники, вже відомий розподіл по кошиках. Україна опинилася в четвертому, адже не має рейтингу в цьому змаганні.

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Команда Руслана Ротаня не зіграє з командами, які також опинилися в четвертому кошику, а отримає по одному супернику з трьох інших.

Олімпіада-2024. Кошики для жеребкування футбольного турніру:

Кошик 1: Франція, АФК-1 (Азія), АФК-2 (Азія), Аргентина

Кошик 2: Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко

Кошик 3: США, Єгипет, АФК-3, Малі

Кошик 4: Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф