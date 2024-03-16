Новий контракт від Реала стоїть на столі вже кілька тижнів, і все залежить від самого українця, інформує Realmadrid Exclusivo.

Лунін не буде грати проти Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ – безжальний вердикт Анчелотті залишає українцю один матч

Потужний сезон Луніна вражає Флорентіно Переса, але повернення Тібо Куртуа висить дамокловим мечем над перспективами Андрія. 25-річний голкіпер пообіцяв президенту Реала, що дасть остаточну відповідь у найближчі дні. Якщо вона буде негативною, то клуб шукатиме покупців, щоб не втрачати воротаря безкоштовно у 2025-му.

Влітку претендентів не бракуватиме. Баварія бачить Луніна гідним спадкоємцем Мануеля Нойєра, але й клуби АПЛ не проти запросити молодого якісного кіпера за помірні гроші.

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