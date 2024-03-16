Кривбас у весняній частині сезону лише раз втратив очки, програвши Шахтарю. Колос стартував перемогою над Вересом, а далі було дві поразки. Матч першого кола між цими командами завершився безапеляційною перемогою підопічних Юрія Вернидуба.

Сьогодні так легко не було. Перший тайм взагалі виявився вкрай обережним. Захисники були набагато успішнішими за гравців атаки. За 45 хвилин команди на двох завдали лише один удар в бік воріт. Не в площину, просто в напрямку воріт.

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Після перерви Юрій Вернидуб став активно робити заміни. На полі стало цікавіше. Принаймні з'явилися удари. Щоправда, до їхньої якості питання залишалися. Колос дуже майстерно оборонявся. Фесюн, на якого претендує Шахтар, та оборонці діяли надзвичайно злагоджено, страхуючи один одного. Однак на 88-й хвилині ковалівці таки помилилися. Дуже грубо. Кожушко вибіг на ворота і мав багато вільного простору. Олег не дав голкіперу дістатися до м'яча, але сам не влучив у рамку. Через дві хвилини він же і Задерака не змогли замкнути на дальній стійці після сейву Фесюна.

Напруженою ситуація стала у компенсований час. Кривбас дуже хотів пенальті – м'яч торкнувся руки Оріховського. Арбітр взяв паузу на перегляд відеоповтору, але після паузи дав вказівку продовжити гру. Колос зарано розслабився. Адже буквально за 30 секунд до кінця гості проспали підключення Бізімани, який з лінії штрафного пробив точнісінько в кут воріт. Кривбас переміг і знову бодай тимчасово зрівнявся з Шахтарем на вершині таблиці УПЛ. Колос програв втретє поспіль і наразі залишається дев'ятим.