Вже екс-чемпіони Італії планують бути дуже активними на ринку, стверджує Gazzetta dello Sport.

Жирона відреагувала на мегаскандал імені Довбика – іспанські ЗМІ розганяють виключення з ЛЧ

Одне з пріоритетних питань – заміна Пйотру Зєліньскі, який піде вільним агентом. Наполі довго стежить за Георгієм Судаковим, але занепокоєний апетитами Шахтаря на понад 50 млн євро. Партенопейці перемкнулись на Луїса Альберто, який буде значно дешевшим. Іспанець навіть публічно заявив про свій намір розірвати контракт з Лаціо.

"Орли" навряд погодяться безкоштовно відпустити найкращого асистента серед нинішніх гравців Серії А. Втім, можливий варіант обміну на Джованні Сімеоне, який не потрібен Наполі, але є в шорт-листі Лаціо. Тут вже слід говорити про інтерес Артема Довбика, якому "звільняють" місце в атаці. Нападника Жирони також пов'язують з партенопейцями.

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