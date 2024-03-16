У суботу 26-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 26-й тур

Дармштадт – Баварія – 2:5

Голи: Скарке, 28, Вільгельмссон, 90+5 – Мусіала, 36, 64, Кейн, 45+1, Гнабрі, 74, Тель, 90+3

Вольфсбург – Аугсбург – 1:3

Голи: Віммер, 9 – Майєр, 45+3, Якіч, 61, 79

Вилучення: Віммер, 45 (Вольфсбург, червона картка)

Уніон Берлін – Вердер – 2:1

Голи: Вертессен, 50, Ааронсон, 52 – Вайзер, 63

Хайденхайм – Борусія М – 1:1

Голи: Дінкчі, 66 – Хак, 9

Майнц – Бохум – 2:0

Голи: Буркардт, 45+3 (п.), 71

Хоффенхайм – Штутгарт – 0:3

Голи: Мійо, 16, Гірассі, 45+1, Левелінг, 68

РБ Лейпциг розгромив Кельн, забивши п'ять голів і піднявшись у зону Ліги чемпіонів

Найгірша команда Бундесліги – Дармштадт – шокувала Баварію в середині першого тайму. Навряд чи вболівальники повірили у те, що мюнхенці програють відвертому аутсайдеру, але тривожні відчуття гол викликав. "Ротен" закотили рукава і взялись до праці, засмутивши голкіпера суперника 5 разів. Вже у доданий час Дармштадт забив ще раз, але не це зіпсувало настрій Баварії – наприкінці матчу травми зазнав Кейн, який не зміг продовжити гру. Підопічні Тухеля скоротили відставання від Байєра до 7 очок, але леверкузенці свій поєдинок ще не зіграли.

Вольфсбург на своєму полі поступився Аугсбургу. А починалось все дуже красиво – Відмер вже на початку зустрічі вивів "вовків" вперед. Однак на останній хвилині тайму він заробив червону картку, а суперник встиг забити у роздягальню. По перерві "фуггери" ще двічі скористались чисельною більшістю (Якіч оформив дубль) і довели гру до логічної перемоги.

Уніон нарешті перервав свою безвиграшну серію, здолавши Вердер. Берлінці одразу по перерві забили двічі протягом двох хвилин, дозволивши супернику лише раз вразити свої ворота.

Нарешті переміг Майнц, який, здавалось, назавжди загруз на дні турнірної таблиці. Жертвою "карнавальників" став Бохум, який програв вже втретє поспіль. Героєм зустрічі став Буркардт, який забив по голу у кожному з таймів.

У ще одній дуелі Хайденхайм розійшовся миром з менхенгладбаською Борусією.

В останньому матчі дня Штутгарт на виїзді легко здолав Хоффенхайм. "Шваби" відвантажили у ворота суперника три сухих голи, хоча могли забивати й більше. Підопічні Себастьяна Хьонесса залишаються третіми, зберігаючи відстань від Баварії у 4 очки.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ