Кубок Англії, 1/4 фіналу

Манчестер Сіті – Ньюкасл – 2:0

Голи: Бернарду, 13, 31

Перший поєдинок суботи у Кубку Англії завершився сенсацією. Ковентрі у доданий час забив два голи у ворота Вулверхемптона – як наслідок, клуб Чемпіоншипу вибив представника АПЛ та пройшов у півфінал. Друга пара дня була куди статуснішою – на Етіхаді Ман Сіті приймав Ньюкасл.

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Наставник "містян" виставив практично основу. Не було лише травмованих де Брюйне та Едерсона. У бойовому складі підопічні Пепа Гвардіоли практично зняли всі питання ще в першому таймі. Вже на 13-й хвилині Бернарду Сілва отримав пас від Родрі, увійшов до штрафного і пробив з правої. М'яч після рикошету влетів у сітку. Перший же удар у матчі став гольовим.

The cruelest of deflections @ManCity grab an early goal #EmiratesFACup pic.twitter.com/DzZl9nf9If — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2024

А на 31-й Бернарду оформив дубль. Гол вийшов дуже схожим – удар майже з тієї ж позиції, знову рикошет, і 2:0. До перерви Доку міг робити рахунок розгромним, але, вийшовши майже сам на сам з Дубравкою, пробив у нього. Був момент і у "сорок" – Ортега врятував Ман Сіті.

Another deflected shot from Bernardo Silva finds the net for @ManCity #EmiratesFACup pic.twitter.com/vJHspjEpN1 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2024

У другому таймі Доку змарнував схожий момент – кіпер Ньюкасла потягнув його удар. Але рахунок більше не змінився – все вирішили два рикошети після ударів Бернарду.

У вересні 2023-го Ньюкасл вибив Манчестер Сіті з Кубка ліги, а от у Кубку Англії повторити цей трюк команда Едді Хау не зуміла. "Містяни" приєдналися до Ковентрі у півфіналі та продовжують боротьбу за три трофеї. У неділю чвертьфінальну програму Кубка Англії завершать матчі МЮ – Ліверпуль і Челсі – Лестер.

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