Металіст 1925 навесні ще не перемагав, залишаючись у двох очках від зони плей-офф за виживання. За такого розкладу необхідно було перемагати Рух, попри будь-які обставини. Очікувалось, що зустріч буде небагатою на голи, адже львів'яни більше одного гола за гру в останніх трьох турах не забивали – а харків'яни мали три голи за три матчі.

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Тим більш несподіваним став підсумок першого тайму. Рух виграв з рахунком 0:4! Підопічні Віталія Пономарьова могли забивати вже на 3-й хвилині, коли Сич пробивав з меж штрафного після прострілу Карабіна – Олексій поцілив у стійку!

Хоча після цього Металіст 1925 видав непогану 15-хвилинку, ледь не забивши на 16-й внаслідок подачі з кутового. Гармаш замикав скидку від Імерекова, завдавши удару головою з меж воротарського, однак м'яч пролетів над воротами!

А потім господарі посипались. Рівно за хвилину після моменту Гармаша "жовто-чорні" заробили пенальті. Квасниця хитнув двох суперників у штрафному та впав після контакту з Фариною. Плюмен впевнено реалізував 11-метровий.

Ще за дві хвилини Квасниця відзначився сам, хоча головним героєм варто назвати Пастуха. Євген видав феноменальну передачу з центру поля, розрізавши усі лінії й організувавши Іллі вихід віч-на-віч – 0:2!

Шоковані харків'яни нічим, окрім низки фолів, не відповіли. Рух теж особливо не загострював до 30-х хвилин. Винятком став тільки удар Карабіна з лінії півкола на 33-й хвилині. А потім львів'яни вколотили ще два голи! І знову за дві хвилини!

На 34-й Підгурський накрив Гармаша у центрі поля на своїй половині поля, протягнув м'яч без спротиву до лінії штрафного й пробив у лівий нижній. 0:3! На 36-й же Плюмен оформив дубль, замкнувши подачу Сича на дальню стійку. 0:4!

Немов у підтвердження безнадійності Металіста 1925, Бичек запоров супершанс розмочити рахунок вже на 38-й хвилині. Костянтин замикав простріл, пробиваючи з лінії воротарського, однак у ворота нападник не влучив. У підсумку, команди відправились відпочивати при 0:4.

Питання щодо переможця були зняті, але в другому таймі Рух трішки допоміг Металісту 1925. Вже за чотири хвилини по перерві львів'яни залишились у меншості внаслідок вривання Романа на лівий край штрафного. Віталій намагався дістати м'яч у падінні, але не встиг – зате вдарив голкіпера шипами у обличчя. Червона.

Після цього обидва тренери провели низку замін. Вони розкрили матч. Гра стала проходити на зустрічних курсах, але перший реальний момент побачити вдалося аж на 66-й хвилині – це Борячук бахнув з дистанції у дальній нижній. Ледвій парирував. Втім, на 72-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки.

Металіст 1925 забив після подачі з кутового, внаслідок якої біля воріт Руха почалася метушня. Все завершилось відскоком на Русина метрів з двох. На жаль для харків'ян, гол не зарахували – VAR помітив офсайд. Розмочити рахунок вдалося аж на 84-й хвилині завдяки відкриванню Жичикова під пас Юрченка та його прострілу з правого флангу. М'яч відскочив на Імерекова, а той з близької дистанції не схибив. 1:4!

На 86-й "жовто-сині" ще й пенальті вимагали за гру рукою. Перегляд відеоповтору показав, що Борячук влучив не у руку Слюбика, а в спину. Це був останній момент біля воріт Ледвія, попри 9 компенсованих хвилин. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Руха – львів'яни тріумфують у третьому матчі поспіль!

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