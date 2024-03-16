Хетафе мінімально переграв Жирону (1:0) в рамках 29 туру Прімери. Звіт про матч і гру Артема Довбика читайте на "Футбол 24".

Віктор Циганков пропустив матч через травму, тому Артему Довбику довелося віддуватися за двох українців. Форвард не забивав майже два місяці, пропустивши вперед трьох конкурентів у перегонах бомбардирів.

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Виїзний поєдинок проти Хетафе також не занести в актив. На початку гри вся Жирона виглядала розгублено та погано атакувала. Довбика не могли вивести на удар, довелося проявляти себе у підіграванні: елегантно скинув п'яткою, потім виграв повітряну дуель, яка ледь не призвела до вилучення в складі суперників.

Хетафе вдалося нав'язати Жироні свій стиль з постійними фолами, зупинками та грубощами. Господарі комфортно почувалися в такому сценарії та організували гол. Моріба знайшов пасом Сантьяго, а той точно пробив у дальній кут.

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Жирона зламала хід матчу лише наприкінці першого тайму. Каталонці нарешті почали гарно комбінувати. Довбик дочекався гострих пасів у зони завершення. От тільки не скористався ними...

Порту розрізав оборону класним пасом, вивівши Артема на голкіпера, однак наш форвард не влучив у ворота. Через кілька хвилин Савіо накрутив опонентів зліва та шикарно прострілив на дальню стійку – Довбик трішки не встиг до м'яча та пробив повз ворота. Бразилець питально дивився на Артема. Претензії зрозумілі, адже два моменти українця потягнули на 0,59 xG.

Жахіття продовжувалося. Довбик ніяк не міг відчути партнерів і вчасно прибути в потрібну точку під пас. Десь м'яч просто в нього влучав, десь доводилося тягнутися, а після чудової комбінації Порту та Савіо український форвард просто не забив м'яч у порожні ворота (нехай гол би й скасували через офсайд).

Коли ж Артем нарешті відгукнувся на пас Савіо та пробив під стійку – в тому епізоді гарно зіграв голкіпер. У Жирони мало що виходило. Хетафе створював кращі моменти та мав подвоювати перевагу. Моріба та Мата не скористалися чудовими можливостями.

Жирона програла і відпустила Реал у 10-очковий відрив. Барселона завтра може випередити каталонських сусідів у таблиці. "Суха" серія Довбика в Прімері досягла вже семи матчів. Сьогоднішній матч був відверто поганим. Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 6.1, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.7.

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