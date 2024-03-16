У матчі 21-го туру УПЛ проти Динамо луганці були змушені випустити резервний склад, оскільки лідери команди відмовилися грати. Це був своєрідний бойкот, гравці хотіли, щоб їм виплатили заборгованості.

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Замість цього Зоря провела внутрішнє розслідування, наслідком якого стало покарання для трьох футболістів. Богдан Бутко, В'ячеслав Чурко і Дмитро Мишньов не зможуть навіть тренуватися разом із командою.

За інформацією сайту уболівальників Зорі, це тріо оштрафували на 50% місячної зарплати та відсторонили від тренувань з основним складом через необґрунтовану відмову виходу на поле в офіційному матчі.

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