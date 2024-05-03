Форвард Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди грав за Слован, більше не виступатиме за братиславців, повідомляє офіційний сайт словаків.

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Керівництву вдалось домовитись з легіонером про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці.

"Це беззаперечно якісний футболіст. Проте таланту чи якості недостатньо, якщо відсутні інші якості, які є ключовими у професійному футболі – дисципліна, професіоналізм, стиль життя. Жоден гравець не є чимось більшим, ніж команда та клуб", – йдеться в офіційній заяві Слована.

Нагадаємо, нещодавно Жерсон потрапив у черговий скандал, вчасно не повернувшись у словацьку команду з розташування збірної Люксембургу. Спочатку його хотіли виключити зі складу команди, однак згодом вирішили дати ще один шанс. Зрештою, все завершилось прощанням.

До слова, за братиславців Жерсон виступав з лютого 2024 року і встиг забити 5 голів і віддати 1 асист у 8 матчах. Він достроково став чемпіоном Словаччини. Його контракт з Динамо чинний до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

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