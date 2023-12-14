"Чи залишуся я в Шахтарі? У мене угода до літа. Якщо чесно, у мене таке вперше в житті, коли до завершення контракту залишається 6 місяців.

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Завжди було по п'ять років, потім по два. Щодо цього – дуже багато роздумую, переживаю. Бо є сили грати, продовжувати виступи. Буду взимку дивитися, як воно буде, які надходитимуть варіанти продовження кар'єри.

Якщо чесно, хочу бути застрахованим, бо до літа ще треба дожити, а футбол така гра, де можна отримати травму і все що завгодно. І коли в тебе 6 місяців до кінця контракту, а тобі 34 роки – всі дивляться на вік, попри те, що граєш всі матчі в Шахтарі та збірній на нормальному, в принципі, рівні. Тому дуже задумуюся над цим, спілкуюся з людьми. Будемо дивитися, що буде взимку", – сказав Степаненко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Тарас перейшов у Шахтар в липні 2010 року з запорізького Металурга. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

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