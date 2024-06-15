– Для багатьох уболівальників Артем Довбик зараз – головна надія на Євро. Це додатковий тиск для тебе чи навпаки – мотивація?

– Звісно, це такий собі квест. Проявити себе за збірну – я думаю, це мотивація будь-якого гравця.

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У нас зараз дуже гарна збірна – молода, перспективна, на кожній позиції грає, можна сказати, дуже талановитий топ-гравець. Тому хочеться тільки реалізувати цей потенціал на Євро.

– Молодість – це наша перевага?

– Думаю, це як перевага, так і мінус. Тому що, звісно, баланс є баланс. Досвід і молодість – потрібно, щоб був якийсь такий сплав. Але ця збірна може як наробити галасу, так може десь і перегоріти. Ми розуміємо, що від нас зараз дуже багато хто чекає одразу результату, але потрібно спокійно до цього підходити. Україна – збірна-сюрприз, – сказав Довбик у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, у боротьбі за вихід з групи збірна України боротиметься з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

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