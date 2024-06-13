УПЛ традиційно провела анкетування клубів по завершенні сезону і назвала найкращого тренера, найкращого арбітра, найкращого футболіста, найкращого воротаря та найкращого молодого гравця.

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Найкращим тренером було визнано керманича донецького Шахтаря Маріно Пушіча. Футболістом сезону став півзахисник "гірників" Георгій Судаков. Звання найкращого молодого гравця отримав вінгер Руха Ілля Квасниця.

Кращим за всіх інших арбітрів став Микола Балакін з Київської області. Переможцем у номінації "найкращий голкіпер" став Георгій Бущан з Динамо.

Також до топ-3 голкіперів увійшли Дмитро Різник з Шахтаря та Кирило Фесюн з Колоса. Серед гравців виділили представників Динамо Владислава Ваната і Миколу Шапаренка, а між молодших – півзахисника Динамо Назара Волошина і захисника Руха Богдана Слюбика.

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