"Перед тим, як приходити у команду, я зателефонував тренеру, щоб переконатися, що потрібен. Тому що клуб сказав, що хоче мене бачити. Я поговорив з ним по телефону – він сказав, що чекає мене.

Коноплянку виганяють з ЧФР Клуж – президент клубу заявив про величезне розчарування українцем

Я дізнався, за якою тактикою ми граємо, адже знав, що він любить грати 5-3-2. І це означає, що я можу грати тільки нападника у цій схемі, але ж розумію, що у 34 роки стати нападником буде не так легко. Але він додав, що планує змінювати на 4-3-3.

Тоді це все змінювало, але коли я приїхав до клубу, то якщо у двох словах розповісти – він мене жодного разу не награвав станом на сьогодні. Чому так?

Я теж вирішив дізнатися у нього після місяця перебування в команді – чому він мене не ставить, коли я перебував на тренуваннях в хорошій формі. Але й навіть після цього він мені не дав жодного разу зіграти з перших хвилин. Він пояснив тільки те, що схему поки не змінює і місце знайти важко.

Я запитав у нього: "Так чому я тут? Я приїхав не за грошима, а для того, щоб грати, вигравати трофеї". Після чого він не зміг на це дати відповідь. Тільки сказав, що йому теж тут важко даються якісь рішення. Не знаю що це могло означати, але точно мене ця ситуація не влаштовує. Я сказав агенту, щоб передали в клуб, що з цим тренером я свого майбутнього тут не бачу.

Те, що сказав президент в інтерв'ю – це потрібно ще уточнити, чи говорив він це. Я чекаю з ним зустрічі чи як мінімум розмови, але можу прояснити ситуацію щодо моїх травм, тому що краще її знати ніхто не може.

Я додам, що такого не було, що перед кожною грою я йшов з поля. Коли я був у гарній формі на тренуваннях і тренер робив мені компліменти, то навіть після цього він мене не награвав. Тому те, що сказав президент – неправда.

"Не хочу витрачати гроші на лікування Коноплянки": власник Клужа оголосив вердикт українцю

Якби я знав, що зіграю з перших хвилин, але є якийсь забій – то готовий колоти знеболювальні, пити таблетки. Щоб тільки вийти в стартовому складі. Але, на жаль, тренер жодного разу не награвав мене у складі, хоча одного разу говорив, що поставить з перших хвилин. Коли справа доходила до гри, він не стримував свого слова. Навіть не випускав на заміну.

Так тривало багато ігор. Це стосується звичайної поваги. Але цей тренер у житті про це не чув. Тільки згодом якийсь час у мене було пару травм, через одну з яких я пропустив місяць – це надрив "ікри". На жаль, у нашій справі ми не застраховані від травм, але до цього я тренувався. І був готовий.

Але ви собі можете уявити, коли кажуть, що ти клубу потрібен, я сам знаходжусь у хорошій формі на тренуванні, а тренер мене залишає на лавці без пояснень.

Був момент, коли я виходжу проти Адани Демірспора на 15 хвилин – все досить непогано було. Після цієї гри матч проти Стяуа – і я просто поза заявкою. На наступну гру також. Як будь-який гравець себе може проявити, коли йому не дали провести жодного матчу з перших хвилин?

Багато залишається питань. Але те, що бачу я – то це президент на мене ставку зробив, але не запитав у тренера, чи підходжу я йому під схему, чи потрібний я взагалі йому. Щоб ставка президента зіграла, то потрібно футболісту давати ігровий час. Тоді можна вже робити якісь висновки про форму.

Подальші плани? Їх можна будувати лише тоді, коли ця ситуація вирішиться", – цитує українця Tribuna.

Нагадаємо, нещодавно президент ЧФР Клуж Нелу Варга оголосив, що Євген Коноплянка покине клуб. Український вінгер приєднався до румунської команди влітку 2023 року. Його чинна угода діє до 2025 року.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?