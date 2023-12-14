Прес-служба Жирони оприлюднила результати голосування за найкращого гравця команди у листопаді.

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Вболівальники "біло-червоних" левову частку своїх голосів віддали за форварда Артема Довбика. Конкурентами українця у боротьбі за престижну нагороду були хавбек Іван Мартін, захисник Мігель Гутьєррес та вінгер Савіо, які, в результаті, спіймали облизня.

Нагадаємо, наш земляк у місяці, що минув, провів за Жирону 3 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 4 асисти.

Загалом у поточному сезоні Довбик у 16 матчах оформив 8 м'ячів і відзначився 6 результативними передачами.

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