Олександр Зінченко та Артем Довбик можуть змінити клуби вже цього літа, збірна України відкрила своє тренування для глядачів на Євро-2024. "Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 13 червня 2024 року.

Євро-2024

Збірна України провела незвичне перше тренування на Євро-2024. Тисячі глядачів, виконання гімну і очікувана втрата Миколенка.

Євро-2024: Україна як нова топ-збірна, оновлене покоління Бельгії та наші проблемні сусіди. У прев'ю групи Е ми розглянули шанси команди Реброва.

Екс-тренер УПЛ не бачить місця в старті збірної України для Зінченка. Травмованого Миколенка може замінити інший.

Луческу обрав топ-7 футболістів збірної України. Екс-наставник Шахтаря і Динамо виділивш найважливішого гравця у команді Реброва перед матчем проти його рідної команди.

Румунія – Україна: матч Євро прокоментує зірковий дует, який служить в ЗСУ.

Україна

Арсенал виставив Зінченка на продаж. Артета виніс невтішний вердикт українцю, надаючи перевагу двом іншим кандидатам на місце лівого захисника.

Трансфер Довбика: проблемний гранд зробив першу пропозицію Жироні. Наполі дає 35 мільйонів євро, і зараз це найбільша сума за українця.

Атлетіко розіб'є скарбничку заради Довбика. Сімеоне поставив дедлайн, але все залежить від України на Євро.

Динамо заплатить чималі гроші за третього новачка літа. Кияни заплатять Форталезі 1,5 млн доларів з відсотком від перепродажу, а сам Браян Себальйос отримає контракт на 5 років.

Клуби УПЛ масово заявили дублі, 4 нові імена, Хуст "воскрес" – офіційний склад учасників Першої та Другої ліг 2024/25.

Світ

Мілан офіційно оголосив про призначення Фонсеки. Екс-тренер Шахтаря повернувся в Італію, де вже очолював Рому.

Терзіч офіційно покинув Борусію Д. Він виводив команду до фіналу Ліги чемпіонів, а тепер його замінить помічник – Нурі Шахін.

Де Дзербі знайшов собі сенсаційний варіант для продовження кар'єри. Колишній тренер Шахтаря близький до Марселя, який має узгодити суму відступних з Брайтоном, яка становитиме орієнтовно 5-6 мільйонів євро.

Бразилія розійшлась миром із США перед Копа Амеріка. Зірка Мілана забив красу зі штрафного.

Баварія знову пограбувала конкурентів. Першим літнім трансфером став Іто, японський універсал, який відмовив Роналду. Вартість – до 30 мільйонів євро.

Жирона офіційно продала капітана в Байєр. Скромних 18 мільйонів вистачило для трансферного рекорду. Алейш Гарсія став першою ластівкою літнього розпродажу.