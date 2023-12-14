Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Брейдаблік, стартував о 22:00 за київським часом. Для обох команд ця гра стала останньою у 2023 році та єврокубковому сезоні 2023/24. Турнірного значення матч вже не мав. Зоря після 5-ти турів набрала 4 очки і гарантовано фінішувала на третій позиції групи B. Брейдаблік програв усі матчі та намагався грюкнути дверима, набравши перші бали у груповому турнірі. Найкраще, що наостанок могли зробити підопічні Юрія Коваля – принести Україні очки в таблицю коефіцієнтів та заробити кілька десятків тисяч євро преміальних від УЄФА.

Зоря – Брейдаблік: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

На папері Зоря мала б бути у значно кращому ігровому тонусі. Брейдаблік завершив чемпіонат Ісландії ще у першій половині жовтня, а за останні два місяці зіграв лише три офіційні матчі – всі у Лізі конференцій. Але у Юрія Коваля були серйозні кадрові труднощі. Гру пропускали Яцик, Кирюханцев, Мацапура, Бутко та Волошин, а в запасі було тільки 6 польових футболістів. Та й загалом, луганська команда останнім часом не вражає. На зимову паузу в УПЛ Зоря пішла у зоні перехідних матчів, а безвиграшна серія налічувала 9 поєдинків у всіх турнірах.

Прогнози, що луганська команда перебуває у кращому стані, одразу виправдалися. Вже на другій хвилині Зоря вийшла вперед. Кіпер Брейдабліка вибив від воріт, луганці виграли верхову боротьбу і швидко повернули м'яч Герреро. Панамець без проблем пробив повз воротаря і відкрив рахунок. Вперше у своїй історії Зоря забила у всіх шести матчах групового турніру єврокубка.

Брейдаблік міг швидко відігратися, якби не Сапутін, який ногою парирував удар з кількох метрів. А на 11-й хвилині рахунок став 2:0. Після прострілу Чурка з лівого флангу Муміновіч випередив Горбача і зрізав м'яч у власні ворота. VAR щось перевіряв ледь не 5 хвилин, але взяття воріт таки зарахували. Ідеальний початок для української команди.

Але й це було не все. Невдовзі Петар Мічін скористався провалом воротаря на виході та ударом з гострого кута зробив рахунок розгромним. 3:0 за стартові 19 хвилин матчу. При цьому луганці лише двічі пробили у площину воріт, забивши три голи. Український вечір у Любліні. І дуже доречне "Путін – ху*ло" на трибунах стадіону. Красиво.

Але проблеми у захисті Зорі нікуди не поділися. На 30-й хвилині ледь не "привіз" Батагов. Арсеній невдало обробив м'яч, Сванторссон пішов у пресинг і мало не застав зненацька Сапутіна. М'яч після влучання у форварда Брейдабліка пролетів поруч зі стійкою. Міг забивати й лівий захисник ісландців Інгварссон, який пробив вище з лінії воротарського. Відверто пробачили українців.

Луганці відповіли ривком Антюха, який знайшов Горбача, але той пробив значно вище. Герреро наважився на удар через себе – невлучно. І нарешті перший сейв кіпера Брейдабліка. Вже у доданий час Ейнарссон відбив м'яч після пострілу Герреро. На цьому перший тайм завершився. 3:0 – Зоря, напевне, перевершила всі очікування в атаці, але не надто надійна гра в обороні не дозволяла впевнено говорити, що доля матчу вирішена. Та й залетіло у луганців майже все, що вони створили (якщо не більше).

По перерві моментів стало менше, а пауз – більше. Посеред другого тайму перед подачею ісландцями кутового взагалі виникла сутичка, яка ледь не переросла у бійку. Підсумок – по одній жовтій на команду. До слова, якраз перед цим кутовим Брейдаблік міг скоротити відставання. Врятував Батагов, який обличчям прийняв на себе м'яч.

Чи не перший серйозний вихід Зорі в атаку по перерві мав завершуватись голом. Герреро опинився перед воротарем і пробив у дотик – Ейнарссон потягнув. Крістінссон мав супершанс, щоб відзначитися, але замість удару вирішив прострілювати і зробив це дуже невдало.

Гостріше заграли гості у другому таймі, але забила знову Зоря. На 76-й хвилині Ігор Горбач реалізував вихід віч-на-віч. 4:0 – рекордна перемога в історії луганців у єврокубках. Досі найбільшою звитягою були 3:0 у матчах із Лачі (2014), Шарлеруа (2015) і АЕКом Афіни (2020).

У доданий час на поле вийшов 20-річний Антон Жилкін. Тренерський штаб зробив гарний жест, дозволивши третьому кіперу луганців дебютувати за основну команду.

Зоря завершила виступи в єврокубках сезону 2023/24, посівши третє місце групи B (7 очок). Команда Юрія Коваля нарешті перервала серію з 9 матчів без перемог. Луганці принесли Україні два очки (0,4 бала) в таблицю коефіцієнтів і йдуть у відпустку. У другій частині сезону Зоря, імовірно, гратиме вже під керівництвом нового тренера і суттєво оновленою командою.

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